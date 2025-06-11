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Florian Wirtz, 150 milyon Euro karşılığında Liverpool'da! Avrupa'da tüm dengeler değişecek...

Son dakika transfer haberleri: Futbol dünyasının yükselen yeteneği Florian Wirtz, bonuslar dahil 150 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olduğu duyuruldu. İngiliz basınında çıkan bu haber kısa süre içinde gündeme oturdu. Bayer Leverkusen ile harikalar yaratan Florian Wirtz'e birçok Avrupa devi talipti.

Florian Wirtz, 150 milyon Euro karşılığında Liverpool'da! Avrupa'da tüm dengeler değişecek...
Emre Şen
Florian Wirtz

Florian Wirtz

ALM Almanya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
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Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon kadro planlaması için Florian Wirtz'i çok isteyen Liverpool mutlu sona ulaştı. Birçok Avrupa devini peşinden koşturan Florian Wirtz, kararını Liverpool'dan yana kullandı ve İngiliz devinin teklifini kabul etti.

150 MİLYON EURO REKOR BONSERVİS

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, Florian Wirtz için Bayer Leverkusen'e bonuslar dahil 150 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Alman yıldızın 2 hafta önce Liverpool'un teklifini kabul ettiği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

ALMANYA'YI KASIP KAVURDU

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Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Wirtz, 16 gol atarken 15 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in yaşadığı tarihi şampiyonlukta başrol oynayan Florian Wirtz, Real Madrid dahil birçok Avrupa devinin listesinde yer alıyordu.

KENDİ YAŞ KATEGORİSİNİN EN İYİSİ

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Henüz 22 yaşında olan Florian Wirtz, hücum bölgesinde oynayan yaşıtları arasında en iyi oyuncu olarak gösteriliyor. Genç yaşına rağmen Alman Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi olan Florian Wirtz, Liverpool'a giderek Avrupa'da dengeleri değiştirdi.

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Liverpool Almanya bayer leverkusen son dakika transfer haberleri transfer haberleri Florian Wirtz
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