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Florian Wirtz, Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı

ALMANYA HABERLERİ  | 06.06.2020 23:52 | Son Güncelleme

Bayer Leverkusen'in Bayern Münih'e mağlup olduğu maçta, takımının ikinci golünü atan Florian Wirtz, Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Florian Wirtz, Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i konuk etti.

Konuk ekip 1-0 geriye düştüğü maçta Bayer Leverkusen'i 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha attı.

Bayer Leverkusen, maçı kaybetmesine rağmen genç oyuncusu Florian Wirtz'in tarihi başarısıyla teselli buldu.

Karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Wirtz, 89. dakikada attığı golle, Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncusu oldu.

17 yıl 34 günlük olan Wirtz bu rekoru 17 yıl 82 günlükken gol atan Nuri Şahin'in elinden aldı.

Nuri Şahin, 26 Kasım 2005 tarihinde Borussia Dortmund formasıyla Nürnberg karşısında bulduğu golle bu rekoru yaklaşık 15 yıldır elinde tutuyordu.

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