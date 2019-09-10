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Florin Andone, Kasımpaşa maçında yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

Florin Andone, Kasımpaşa maçında yok

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Rumen golcü Florin Andone'nin Brighton'da oynarken son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

İngiltere Premier League'den kırmızı kart cezası bulunan 26 yaşındaki Florin Andone, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak.

Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeni transferimiz Florin Andone, Premier League'de oynadığı son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası İngiltere FA tarafından üç maç men cezası almıştı. İki maçlık bölümünü Man City ve Bristol Rovers karşılaşmalarında çektiği için Kasımpaşa maçının ardından cezasını tamamlayacak."

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Anahtar Kelimeler:
Florin Andone Galatasaray Kasımpaşa

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