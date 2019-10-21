Florin Andone: Real Madrid'den korkmuyoruz

Sivasspor maçında zorlandıklarını belirten Rumen golcü, "Üst üste 5 maç kazanamadık ve her şeyi sorgulamaya başladık. Son oynadığımız Sivasspor maçında biraz acı çektik. Bir kişi eksik oynamalarına rağmen, bize ikinci yarıda 2 gol attılar ve az fırsat verdiler. Türkiye'de futbol seviyesi yüksek" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın Real Madrid ve Barcelona gibi bir kulüp olduğunu söyleyen Andone, "İspanya'da, İngiltere'de birçok güzel stat ve atmosferde oynadım. Galatasaray'da da 4 maça çıktım ancak ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Burada insanlar futbol için yaşıyor, futbol için ölüyor. Galatasaray, tıpkı Real Madrid ve Barcelona gibi. Maça giderken bizi motive etmek için meşaleler yakıyorlar. Bu bir baskı unsuru aslında. Sadece rakip için değil, bizim için de..." dedi.

"REAL MADRİD'DEN KORKMUYORUZ"

Real Madrid'den puan alabileceklerini söyleyen ve meydan okuyan Andone, "Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 yıl şampiyon olduğu gibi oynamadı. Ronaldo sonrası etkinliklerini kaybettiler. Bu sezon da zorlanarak başladılar ancak hale en iyi takımlardan biri. Onlardan korkmuyoruz. Büyük saygı duyuyoruz ama onları yenebileceğimizi, en azından 1 puan alabileceğimize inanıyoruz. Kendi evimizde ve taraftarımızla oynayacağız. Kaybedecek neyimiz var?" ifadelerini kullandı.

"HAZARD'DAN HER MAÇ 5 GOL ATMASI BEKLENİR AMA..."

Eden Hazard için övgüler yağdıran 26 yaşındaki golcü, "Eden Hazard'la Premier Lig'de karşılıklı oynadım. İnanılmazdı. Saha içindeki varlığı ve uyandırdığı saygı müthişti. Her maç 5 gol atması beklenebilir ancak kendini rahat hissettiğinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Kaliteli bir oyuncu" dedi.

"FALCAO İLE REKABET ETMİYORUZ"

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun mütevazi bir insan olduğunu belirten Florin Andone, "Falcao ile rekabet içinde değiliz, biz partneriz. Çok iyi bir ilişkimiz var. Onun kadar elit bir kariyere ulaşıp, mütevazi kalmak zordur çünkü insanlar egonuzu besler. Onun bu derece mütevazi olmasını beklemiyordum. Bir an önce iyileşmesini ve sahada yanımda olarak yardım etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.