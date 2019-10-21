Florin Andone: Real Madrid'den korkmuyoruz

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone; Galatasaray'daki günleri, Real Madrid maçına dair düşünceleri, Falcao ve geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
İspanya'nın AS Gazetesi'ne bir röportaj veren Andone, Galatasaray taraftarından övgü dolu sözlerle bahsetti.
Galatasaray'ın Real Madrid ve Barcelona gibi bir kulüp olduğunu söyleyen Andone, "İspanya'da, İngiltere'de birçok güzel stat ve atmosferde oynadım. Galatasaray'da da 4 maça çıktım ancak ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Burada insanlar futbol için yaşıyor, futbol için ölüyor. Galatasaray, tıpkı Real Madrid ve Barcelona gibi. Maça giderken bizi motive etmek için meşaleler yakıyorlar. Bu bir baskı unsuru aslında. Sadece rakip için değil, bizim için de..." dedi.
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"HER ŞEYİ SORGULAMAYA BAŞLADIK"
Sivasspor maçında zorlandıklarını belirten Rumen golcü, "Üst üste 5 maç kazanamadık ve her şeyi sorgulamaya başladık. Son oynadığımız Sivasspor maçında biraz acı çektik. Bir kişi eksik oynamalarına rağmen, bize ikinci yarıda 2 gol attılar ve az fırsat verdiler. Türkiye'de futbol seviyesi yüksek" şeklinde konuştu.
"REAL MADRİD'DEN KORKMUYORUZ"
Real Madrid'den puan alabileceklerini söyleyen ve meydan okuyan Andone, "Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 yıl şampiyon olduğu gibi oynamadı. Ronaldo sonrası etkinliklerini kaybettiler. Bu sezon da zorlanarak başladılar ancak hale en iyi takımlardan biri. Onlardan korkmuyoruz. Büyük saygı duyuyoruz ama onları yenebileceğimizi, en azından 1 puan alabileceğimize inanıyoruz. Kendi evimizde ve taraftarımızla oynayacağız. Kaybedecek neyimiz var?" ifadelerini kullandı.
"HAZARD'DAN HER MAÇ 5 GOL ATMASI BEKLENİR AMA..."
Eden Hazard için övgüler yağdıran 26 yaşındaki golcü, "Eden Hazard'la Premier Lig'de karşılıklı oynadım. İnanılmazdı. Saha içindeki varlığı ve uyandırdığı saygı müthişti. Her maç 5 gol atması beklenebilir ancak kendini rahat hissettiğinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Kaliteli bir oyuncu" dedi.
"FALCAO İLE REKABET ETMİYORUZ"
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun mütevazi bir insan olduğunu belirten Florin Andone, "Falcao ile rekabet içinde değiliz, biz partneriz. Çok iyi bir ilişkimiz var. Onun kadar elit bir kariyere ulaşıp, mütevazi kalmak zordur çünkü insanlar egonuzu besler. Onun bu derece mütevazi olmasını beklemiyordum. Bir an önce iyileşmesini ve sahada yanımda olarak yardım etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.
"BENZEMA SAF BİR GOLCÜ"
Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema'yı saf bir golcü olarak tanımlayan Galatasaray'ın yıldızı, "Benzema son 10 yılın en iyi golcülerinden biri. Tarzını seviyorum ve artık kimse onun yaptıklarını yapmıyor. Onu izlemek, iyi şarkı söyleyen birini dinlemek gibi. Saf bir golcü. Çok farklı. O, başarılı olmak için gereken her şeye sahip" dedi.
"BRIGHTON'A DÖNMEK İSTEMEDİĞİM DOĞRU DEĞİL"
Bonservisini elinde bulunduran Brighton'a dönmek istemediği gibi bir durumun olmadığını söyleyen Andone, "O konuda yanlış anlaşıldım ve açıklığa kavuşturmak istiyorum. Geçen sezon beklediğim gibi geçmedi. Bana güvenilmesini özledim. Üst üste 2 maç 11'de oynayamadım. Her maçta oynamayı beklemiyorum, çünkü süper kahraman değilim ama süreklilik sağlamak istiyorum. Kendimden ve yeteneklerimden şüphe etmeye başladım. Birçok hayal kırıklığı yaşadım İngiltere'de. Geri dönmek istemiyorum diye bir durum söz konusu değil. Birghton'a saygı duyuyorum. Benimle 5 yıllık sözleşme yaptılar ve bu nedenle endişeliler. Ben kendimi futbolcu gibi hissetmek istiyorum. Her şey, benim en iyi hale gelip mutlu olmamla başlıyor" ifadelerini kullandı.
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