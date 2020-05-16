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Florin Andone test sonucunun negatif olduğunu söyledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, koronavirüs testi pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. Andone, hem cuma hem de perşembe günü yapılan testlerin sonucunun negatif olduğunu söyledi.

Florin Andone test sonucunun negatif olduğunu söyledi

Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Florin Andone, hakkında çıkan koronavirüs testi pozitif çıktığı haberlerine cevap verdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Andone, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum" dedi.

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