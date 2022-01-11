Florya'da çalışacak kimse kalmadı! Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Şükrü Hanedar da görevi bıraktı

Galatasaray'da Florya'da çalışacak isim kalmadı... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Taraftarların büyük destekte bulunduğu ve yönetimi istifaya davet ettiği olayın ardından Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da istifa ettiğini açıkladı.

"SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM"

Hanedar, sosyal medyadan Fatih Terim'le birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Bugün itibarı ile GALATASARAY’daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim’e ve geçmiş dönem Başkan ve Yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim.

GALATASARAY’a hizmet bir şereftir!" ifadelerini kullandı.

