Florya'da olağanüstü zirve! Dursun Özbek'ten radikal karar

Trendyol Süper Lig'in kritik haftasında evinde Kocaelispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan ve ezeli rakiplerini umutlandıran Galatasaray'da, kriz büyümeden müdahale geldi. Camianın üzerindeki ölü toprağını atmak isteyen Başkan Dursun Özbek, doğrudan dümene geçerek Florya'da olağanüstü hal ilan etti.

İLK ZİRVE OKAN BURUK İLE: "SAHAYA ODAKLAN"

Sürpriz puan kaybının ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Okan Buruk ile baş başa özel bir görüşme gerçekleştiren Dursun Özbek, dedikoduların aksine deneyimli çalıştırıcıya tam destek verdi. Başkanın, Buruk'tan saha dışındaki tartışmalara kulaklarını tıkamasını ve tamamen yeşil sahaya odaklanmasını istediği öğrenildi.

YÖNETİME "SESSİZLİK" UYARISI

Başkan Özbek'in ikinci durağı ise sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri oldu. Şampiyonluk yarışının kızıştığı bu haftalarda yöneticilerle bir araya gelen Özbek, son derece net bir talimatta bulundu. Rakip takımlarla hiçbir şekilde polemiğe girilmemesini isteyen Başkan Özbek, saha dışı tartışmalardan uzak durularak tüm enerjinin takımın motivasyonuna harcanmasını talep etti.

FLORYA'DA O KARAR ALINDI: DOSYALAR KAPATILDI!

Günün en kritik toplantısı ise futbolcularla gerçekleştirildi. Takımla bir araya gelerek kenetlenme ve yüksek konsantrasyon vurgusu yapan Dursun Özbek, Florya'nın ahengini bozmamak adına son derece radikal bir karara imza attı.

Şampiyonluk yürüyüşünde oyuncuların aklının karışmasını engellemek isteyen yönetim, Galatasaray'daki tüm iç ve dış transfer görüşmelerinin sezon sonuna kadar tamamen dondurulduğunu ve bu konudaki tüm dosyaların kapatıldığını takıma resmen iletti.