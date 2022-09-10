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  4. Florya durağında metrobüs arızası seferlerde aksamaya neden oldu

Florya durağında metrobüs arızası seferlerde aksamaya neden oldu

10.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arıza nedeniyle seferler kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü yapılmaya çalışılırken Florya durağında yolcu yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Florya durağında arıza yapan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs, Florya durağında henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

Arıza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanırken seferler kontrollü olarak diğer şeritten çift yönlü yapılmaya çalışılıyor.

Metrobüsteki arıza ve aksama nedeniyle durakta yolcu yoğunluğu oluştu.

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