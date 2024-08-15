Florya tartışması devam ediyor! Adnan Polat'ın '300 milyon dolar gelir olacak' sözlerine Rezan Epödemir'den itiraz: Bunu Galatasaray yaparsa gelir üçe katlanır

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, divan konuşmasında 'Kulübümüz buradan 300 milyon dolar kazanç sağlayacak. Florya işi olacak başka alternatif yok. Tabi orada 70 milyon dolar kredi borcuna gidiyor.' demişti.

Burak Elmas başkanlığı döneminde Galatasaray başkan yardımcılığı görevini yürüten Dr. Rezan Epözdemir, bu tutumu eleştirerek Galatasaray'ın burada kendi projesini yapması durumunda gelirinin 900 milyon dolara çıkacağını yineledi.

İŞTE EPÖZDEMİR'İN FLORYA İTİRAZI

"Florya arazisinde, emsal dışı alanlar ve teras alanları ile birlikte toplamda 110.000 metrekare satılabilir inşaat alanı vardır. Bu taşınmazın hemen yanında bulunan %60'ı tamamlanmış olan ve bir yıla kadar tamamı bitecek olan Florya Nivak projesinden alınan ve kamuoyu ile paylaştığımız ıslak imzalı teklife göre, bu projenin metrekare brüt satış fiyatı ise yaklaşık 10.000 USD'dir. Herkes bu projenin satış ofisinden gidip ıslak imzalı teklif alabilir.

Galatasaray markası ile yapılacak olan bir proje çok daha yüksek bir rakamla satılabilecek olmasına rağmen, metrekare brüt satış fiyatı en azından emsaline uygun bir şekilde ortalama 10.000 USD olmalıdır. Florya projesinin taşeronlar marifetiyle, Galatasaray'ın kendisi tarafından yapılması halinde taşeron karı dahil inşaat maliyeti 200 milyon USD'dir. Yani Galatasaray'ın bu projeyi sevgili Erden Timur'un daha önce vurguladığı ve savunduğu, yine bizim de başından beri savunduğumuz gibi kendisinin yapması halinde kasasına girecek olan tutar yaklaşık 900 milyon USD'dir. Şayet burası Galatasaray tarafından taşeronlar vasıtasıyla yapılamaz ise, bu halde son yetki Genel Kurulu'nda yaptığımız müdahaleler ve değişikliklerle birlikte kabul edilen yetki metnine göre, yönetim kurulumuzun yetkisi kendisi yapmayacaksa, anahtar teslim olmak kaydıyla %50'nin altına düşmemek üzere bu sözleşmenin yapılması şeklindedir.

Yapılacak olan hasılat paylaşım sözleşmesinde minimum oran %50 olsa dahi, Galatasaray'ın kasasına girmesi gereken tutar 550 milyon USD'dir. Sayın Başkan dahi seçim döneminde yayınladığı raporda hasılat paylaşım sözleşmesine göre Galatasarayın kasasına yaklaşık 450 Milyon USD gireceğini ifade etmesine rağmen birden bire bu 300 Milyon USD Nereden çıkmaktadır? Galatasaray kendi aleyhine ve zararına olarak niçin böyle bir ön kabulde bulunmaktadır? Ha keza, " en yükseği değil en doğrusu " ifadesi son derece yoruma açık, yanlış anlaşılmaya matuf ve rölativ bir ifadedir.

BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE HASILAT PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ; SATILACAK OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞ GELİRİNDEN KARARLAŞTIRILAN ORANDA PAY ALINMASI ESASINA DAYANIR. YANİ ZATEN KULÜBÜMÜZ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TOPLAM SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN, İHALE SONUCUNDA TESPİT EDİLECEK OLAN ORAN ÜZERİNDEN PAYINI ALACAKTIR.

Hal böyle iken, şimdiden niçin 300 MİLYON USD gibi rakamlar telafuz edilmektedir? Hele hele bu rakamın bizatihi ihale komisyonu başkanı olan Sayın Eski Başkanımız tarafından ihale öncesinde kamuya açık bir şekilde paylaşılması son derece talihsizdir. Bu rakamı duyan yükleniciler ihalede ne teklif vereceklerdir? Zaten elde edilecek gelir üzerinden fiili paylaşım yapılacaktır.

Satım sözleşmesinin aksine, hasılat paylaşım sözleşmesinde hiç bir bedel yer almayıp, paylaşım oranı yer alacağından, niçin peşinen elde edilecek rakamlara atıf yapılmaktadır ve bu kamuoyuna da deklare edilmektedir? Bu husus son derece gayrimakul ve düşündürücüdür. Florya arazisi Galatasarayın elindeki son ve en önemli değerdir, Rivada yaşanan zarar ve tramvanın burada yaşanmaması için bu sürecin hukuken sonuna kadar takipçisi olacağız."