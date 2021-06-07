Floyd Mayweather - Logan Paul maçı nefes kesti

ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather ile internet fenomeni Logan Paul, karşılaştıkları 8 rauntluk gösteri maçında yenişemedi.

Florida eyaletinin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda yapılan karşılaşma, yerel saatle 20.00'de başladı. Karşılaşmada, Paul 8 raunt boyunca rakibi eski efsane boksör Mayweather'a karşı dayandı.

Maçtan sonra açıklama yapan Paul, "Kimsenin bana bir daha hiçbir şeyin imkansız olduğunu söylemesini istemiyorum. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biriyle burada olmam, imkansızların yenilebileceğini kanıtlıyor" dedi.

İnternette rakibine sataşan Paul, Mayweather ile ringi paylaşmaktan onur duyduğunu sözlerine ekledi. Mayweather ise Paul'un beklediğinden daha güçlü çıktığını ifade ederek, "Oldukça güçlü bir rakipti. Beni şaşırttı. Çok iyi bir adam" diye konuştu.

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Son olarak 2017'de İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor'u yenerek profesyonel kariyerini noktalayan Mayweather, boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın hiçbirinde kaybetmedi.