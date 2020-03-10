SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Floyd Maywheather Newcastle United'ı satın alıyor

Floyd Maywheather Newcastle United'ı satın alıyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.03.2020 21:02 | Son Güncelleme

Emekli hafif siklet boksörü Floyd Maywheather, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alabileceğini söyledi.

Floyd Maywheather Newcastle United'ı satın alıyor

Boks dünyasının en başarıları arasında yer alan Floyd Maywheather son açıklamasında İngiltere Premier Lig'den Newcastle United'ı alabileceğini ima etti.

Çeşitli ziyaretler için İngiltere'de olduğu bilinen Maywheather, Newcaslte United'a övgüler yağdırarak günün birinde siyah beyazlı kulübü satın alabileceğini söyleyen Maywheather, ""Newcastle United muhteşem bir takım, inanılmazlar. Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı isterse haberim olsun!" sözlerini kullandı.

Bilindiği gibi Newcastle kulübü sahibi Mike Ashley'in uzun bir süredir kulüpteki hisselerini satmaya çalışıyordu. Premier Lig arenasına girme isteyen Suudi Şeyh Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan'nin Newcastle hisselerini satın alma talip olduğu haberleri İngiliz basınında yer almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
İtalya - Türkiye maçı ertelenecek mi?İtalya - Türkiye maçı ertelenecek mi?
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Floyd Maywheather Premier Lig Newcastle United satın alıyor

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

Kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Slovenya ve Avusturya maçları için flaş karar

Slovenya ve Avusturya maçları için flaş karar

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Haaland'dan flaş Ibrahimovic sözleri!

Haaland'dan flaş Ibrahimovic sözleri!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yolanthe'den Sneijder'e aşk çalımı

Yolanthe'den Sneijder'e aşk çalımı

Hagi sürprizi! F.Bahçe'yi açıkladı

Hagi sürprizi! F.Bahçe'yi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Floyd Maywheather Newcastle United'ı satın alıyor

Dünyaca ünlü boksör Premier Lig ekibine talip

UEFA'dan flaş EURO 2020 açıklaması! İtalya - Türkiye maçı ertelenecek mi?

İtalya - Türkiye maçı ertelenecek mi?

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Daum: Reddettiğim için pişmanım

İnter 0-2 Juventus (Maç Sonucu) Juventus, sahasında Inter'i devirdi

Juventus, sahasında Inter'i devirdi

Van Persie Feyenoord'da hoca oldu

Van Persie o takıma hoca oldu

Ceferin'den EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması

Ceferin'den EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.