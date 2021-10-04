FlyDubai Havayolları'nın Ankara'ya ilk doğrudan seferine "su taklı" karşılama

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı'nda FlyDubai Havayolları'nın Dubai'den Ankara'ya ilk doğrudan seferi için tören düzenlendi.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre dün gece saatlerinde Dubai'den Ankara'ya doğrudan gelen FlyDubai Havayolları'na ait ilk uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından düzenlenen törenle karşılandı.

Esenboğa Havalimanı'na 23.20'de iniş yapan uçak, su takıyla karşılandı.

TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, törende yaptığı konuşmada, FlyDubai'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ilk uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Yolculara güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunarak yolcu memnuniyetini sağlamanın öncelikleri olduğunu ifade eden Demirer, "Başkentimiz Ankara'dan Avrupa ve Orta Doğu noktalarında Londra, Paris, Moskova, Doha, Viyana ve Amsterdam direkt uçuşlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanına direkt uçuşları artırmak üzere paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Dubai ve Ankara arasında direkt uçuşların başlaması, bu konudaki en önemli adımlarımızdan biri oldu. Artarak devam etmesini diliyoruz." dedi.

FlyDubai'nin Türkiye'ye ilk seferini bundan 11 yıl önce İstanbul'a gerçekleştirdiğini hatırlatan FlyDubai Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeyhun Efendi, "O günden bu yana uçuş ağımızı dört destinasyona genişleterek yolcularımıza Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgeden yaz sezonunda, yıl boyunca daha fazla seçenek sunmaya başladık. Talep kademeli olarak arttıkça kış sezonunda Ankara'ya uçuş frekansımızı iki katına çıkarmayı umuyoruz. FlyDubai şu an dünyada 95 destinasyona uçuyor. Ankara uçuşlarıyla, Türkiye'nin başkentine BAE'den ilk kez direkt bir bağlantı sunmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan FlyDubai'nin Ankara ve Dubai arasında haftada iki kez karşılıklı düzenlenecek uçuşları, Emirates Havayolları'yla kod paylaşımı olarak yapılacak. Ankara'dan Dubai’ye uçan yolculara 1 Ekim 2021-31 Mart 2022 arasında açık olacak Expo 2020 Dubai'ye bir günlük giriş bileti de verilecek.

