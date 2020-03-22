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Fode Koita'dan mesaj var: Herkes evinde kalsın!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 22.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kasımpaşa’nın Fransız forveti Fode Koita, koronavirüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla ‘Evde kal’ çağrısı yaptı.

Fode Koita'dan mesaj var: Herkes evinde kalsın!

Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Fode Koita, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.

KOİTA'NINI İHA ARACILIĞIYLA GÖNDERDİĞİ MESAJDA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."

(İHA)

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Fode Koita Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig

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