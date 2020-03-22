Fode Koita'dan mesaj var: Herkes evinde kalsın!

Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Fode Koita, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.
"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."
(İHA)
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