Food porn nedir, Food porn videolarının sırrı nedir?

Henüz Türkçe'de kesin bir karşılığı bulunmayan food porn, izleyenleri şaşırtma, etkileme ya da ağızlarını sulandırma amacı taşıyan gösterişli ve abartılı yemek videoları için kullanılan bir terim. İçi peynir doldurulmuş hindiler, 100 katlı lazanyalar, içi yaprak sarmayla doldurulmuş deve kuşu dolmaları, eriyen çikolatalar veya türlü biçimlerde pişirilen etler, "food porn" olarak nitelendirilen videolar arasında yer alıyor. Bu videolar genellikle yukarıdan çekiliyor, odağında pişirilen yemek yer alıyor ve sonunda da ortaya çıkan yiyecek yakından, yavaş çekimle gösteriliyor. Ağırlıklı olarak sosyal medyada yayımlanan bu videolar, çok yüksek izlenme, etkileşim ve paylaşım sayılarına ulaşmasının yanı sıra son dönemde yapılan araştırmalara göre tüketicilerin beklentilerini de giderek değiştiriyor. 'İĞRENÇ, İSRAF VE SAĞLIKSIZ' Yemek yorumcusu ve şef Thom Eagle, "Ben bu tarz şeyleri izlediğimde ilk tepkim iğrenç, israf ve sağlıksız oldukları yönünde oluyor. 'Food porn' terimi çok yerinde, zira bu videolar çok gerçekçi değil" diyor.

Yine de Eagle, sosyal medyanın gücünü yabana atmıyor: "Bir yemeği Instagram'a koyduktan sonra ertesi gün müşteriler gelip sormaya başlıyor ve o günün en çok satan yemeği oluyor." Artık insanlar yemek istedikleri yiyeceği, yemek istedikleri zamanda tüketmek istiyor ve bu nedenle de artık daha fazla insan telefon yerine, uygulama üzerinden eve sipariş vermeyi tercih ediyor. İngiltere Tarım ve Sebzecilik Kalkındırma Kurulu'ndan Kim Malley, sosyal medyanın sektörü kökünden değiştirmeye başladığını söylüyor. Malley, "Yaptığımız araştırmaya katılanların, yüzde 12'si evde yemek pişirirken tarif bulmak için YouTube'a baktıklarını söylüyor. Bu oran 2015 yılında sadece yüzde 4'tü" diyor. Yemeklerde kullanılan malzemeleri üreten şirketler de bu çılgınlıktan nasibini almak istiyor. 'PEYNİR, VİDEODA KULLANABİLECEĞİMİZ EN ÇEKİCİ ŞEYLERDEN BİRİ' ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Dish Works, sosyal medyada yayınlanmak üzere bu tarz videolar hazırlamak için markalarla çalışmalar yürüten bir ajans. Şirketin başkanı ve eş kurucusu Mary Bighan, "Bence peynir, bir videoda kullanabileceğiniz en çekici şeylerden birisi olabilir. Çekince uzayan, erimiş, üzerinde kabarcıklar olan bir peynir gördüğünüzde durup izlemekten kendinizi alamıyorsunuz" diye konuşuyor.

Bighan, bu duruma "esneyen cazibe" adını veriyor ve pizza, taco, börek gibi içinde peynir olan yiyeceklerin çekimi sırasında peynirin yeterli esneklik düzeyine ulaşmasını sağlamak için stüdyoda sıcak hava tabancası tuttuklarını söylüyor. Ağzı sulandırmak sadece peynire mahsus bir durum değil. Bigham, ketçap ve mayonez gibi sosların ağır çekimde yavaş yavaş dökülmesinin de izleyicilerin ağzını sulandıran etkenler arasında yer aldığını belirtiyor. BİR GECEDE 8 MİLYON İZLENDİ! New York'a bulunan bir restoran, tam olarak bu şekilde ağız sulandırmayı başararak, üne kavuştu. Raclette NYC adlı restoran, fondüde kullanılan İsviçre peynirini masaya getirerek, burada eritiyor ve tabaktaki yiyeceklerin üzerine sıyırıyor. Raclette NYC, üzerine eritilmiş peynir sıyırarak yapılan sunumla ilgili videolarını sosyal medyada paylaştı ve bir gecede sekiz milyon izlenme sayısına ulaştı. Ertesi gün restoran dolup taştı ve gelen talebi karşılamak için 10 kişiyi işe almak zorunda kaldı. Gıda şirketlerinin, resturantların ve "influencer"ların ulaşmaya çalıştığı etki de tam olarak bu. Bigham, bu tarz yemek videoları üretenlerin esas amacını izleyicide "Ben bunu evde yapabilirim" hissini yaratmak olarak tanımlıyor.