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Football Leaks'ten Arda Turan ve Ahmet Bulut'a şok suçlamalar

1 / 15 Ortaya attığı iddialarla dünya futbolunu derinden sarsan Football Leaks belgelerinde bu defa da Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan ile menajeri Ahmet Bulut hakkında çok büyük suçlamalar yer aldı.

2 / 15 Belgeleri analiz eden The Black Sea adlı internet portalı, Arda'yı vergi kaçırmak, Bulut'u ise yasa dışı komisyon anlaşması imzalamakla suçladı.

3 / 15 İşte haberde yer alan tüm iddialar: 2011 yazından Galatasaray'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, 13 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle tarihin en pahalı Türk futbolcusu olmuştu.

4 / 15 İspanyol kulübüyle 4 yıllık bir sözleşme imzalayan Arda, yıllık 2,5 milyon Euro kazanıyordu.

5 / 15 Football Leaks'in yayımladığı ve Arda'nın kontratındaki detayları içeren bir belgede ise yıldız futbolcunun maaşının %15'inin isimsiz bir imaj hakları şirketine aktarıldığı görülüyor.

6 / 15 Off-shore olabileceği iddia edilen bu şirket sayesinde Arda'nın yüz binlerce Euro'yu vergiden kaçırmış olabileceği ifade ediliyor.

7 / 15 Belgeleri inceleyen The Black Sea, İspanya'da son dönemlerde aralarında Lionel Messi, Neymar ve Javier Mascherano'nun da olduğu pek çok yıldız ismin bu suçu işlediğini ve ciddi cezalara çarptırıldıklarını hatırlatıyor.

8 / 15 Arda'nın Atletico'da oldukça başarılı geçirdiği ilk iki sezonun ardındansa menajeri Ahmet Bulut'un hem oyuncusu hem de kendisi için ekonomik açıdan daha kârlı bir sözleşme imzalamak için lobi yaptığı öne sürülüyor.

9 / 15 Bulut, basına yansıyan bir demecinde "Ben oyuncularıma hep en iyi kontratları imzalatırım. Onların beni seçmeleri de bu yüzden. Çünkü ben, asla kulübün yanında olmam" ifadelerini kullanmıştı.

10 / 15 Ancak Football Leaks'in ortaya çıkardığı belgeler tam tersini söylüyor. Arda'nın Atletico ile olan sözleşmesini 2017'ye kadar uzatmasından bir gün sonra Bulut ile İspanyol kulübü arasında yasa dışı bir komisyon anlaşması imzalanıyor.

11 / 15 Football Leaks'in yayımladığı anlaşma belgesinde görüldüğü üzere Atletico Madrid, Arda'nın sözleşmesini yenilemesini sağladığı takdirde Ahmet Bulut'un kendisine off-shore hesabına 1,5 milyon Euro ödemeyi taahhüt ediyor.

12 / 15 Bulut, böylece FIFA'nın menajerlerin bir transfer görüşmesinde ancak bir tarafı temsil edebilmesini öngören fakat 2015 yılında kaldırılan kuralını kendi çıkarları için deliyor.

13 / 15 Bu noktada merak edilen husus ise Atletico Madrid'in Arda ile olan görüşmeleri manipüle etme niyetinde olup olmadığı. Eğer amaç bu değilse ortada başka bir senaryo daha bulunuyor.

14 / 15 Öyle ki Ahmet Bulut'un aldığı 1,5 milyon Euro'luk komisyon, Arda'nın sözleşmesine dahil edilseydi yıldız futbolcu %21'lik KDV gereği 315 bin euro ödemek zorunda kalacaktı.