Forbes en çok kazanan ünlüleri açıkladı

İşte Forbes'a göre yıllık kazancı en yüksek olan ünlüler...
10- Canelo Alvarez / 94 milyon dolar
9- Dr. Phil McGraw / 95 milyon dolar
8- The Eagles / 100 milyon dolar
7- Neymar / 105 milyon dolar
6- Cristiano Ronaldo / 109 milyon dolar
5- Ed Sheeran / 110 milyon dolar
4- Lionel Messi / 127 milyon dolar
3- Kanye West / 240 milyon dolar
2- Kylie Jenner / 170 milyon dolar
Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine göre, Kardashian ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi olmuştu. Ancak bu listede Jenner Swift'i geçip listebaşı olamadı.
1- Taylor Swift / 185 milyon dolar
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