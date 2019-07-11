MAGAZİN

Forbes en çok kazanan ünlüleri açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

İş dünyası dergisi Forbes, 2019'un en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. 185 milyon dolarlık geliriyle bu yılın zirvesindeki isim, daha önce 2016'da 170 milyon dolarla en çok kazananlar listesinde yine birinci olmuştu.

Forbes en çok kazanan ünlüleri açıkladı

İşte Forbes'a göre yıllık kazancı en yüksek olan ünlüler...

10- Canelo Alvarez / 94 milyon dolar

9- Dr. Phil McGraw / 95 milyon dolar

8- The Eagles / 100 milyon dolar

7- Neymar / 105 milyon dolar

6- Cristiano Ronaldo / 109 milyon dolar

5- Ed Sheeran / 110 milyon dolar

4- Lionel Messi / 127 milyon dolar

3- Kanye West / 240 milyon dolar

2- Kylie Jenner / 170 milyon dolar

Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine göre, Kardashian ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi olmuştu. Ancak bu listede Jenner Swift'i geçip listebaşı olamadı.

1- Taylor Swift / 185 milyon dolar

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Forbes kylie jenner taylor swift

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