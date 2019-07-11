Forbes en çok kazanan ünlüleri açıkladı

İşte Forbes'a göre yıllık kazancı en yüksek olan ünlüler...

10- Canelo Alvarez / 94 milyon dolar

9- Dr. Phil McGraw / 95 milyon dolar

8- The Eagles / 100 milyon dolar

7- Neymar / 105 milyon dolar

6- Cristiano Ronaldo / 109 milyon dolar

5- Ed Sheeran / 110 milyon dolar

4- Lionel Messi / 127 milyon dolar

3- Kanye West / 240 milyon dolar

2- Kylie Jenner / 170 milyon dolar

Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine göre, Kardashian ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi olmuştu. Ancak bu listede Jenner Swift'i geçip listebaşı olamadı.

1- Taylor Swift / 185 milyon dolar

