YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ford Otosan Genel Müdürlüğü'ne Güven Özyurt getirildi

Ford Otosan Genel Müdürlüğü'ne Güven Özyurt getirildi

18.03.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford Otosan Genel Müdürlüğü'ne Güven Özyurt getirildi

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Genel Müdürlüğü'ne, Ford Otosan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan Genel Müdürlüğü'ne, Haydar Yenigün’ün Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak atanması nedeniyle, 1 Nisan 2022 itibarıyla geçerli olmak üzere, halen Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Güven Özyurt getirildi.

Ford Otosan’a 1990 yılında mühendis olarak katılan Özyurt, ürün geliştirme, servis ve kalite mühendisliği, ihracat ve satış planlama, Kocaeli fabrikaları proje liderliği, malzememe planlama gibi birimlerde çeşitli görevler üstlendikten sonra 2010 yılında Malzeme Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı'na, 2014 yılında Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı'na ve en son Temmuz 2019’da Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Özyurt, İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi Programını ve Harvard Business School İleri Yönetim Programı'nı tamamladı.

Ford Otosan’ın halen Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Cem Temel ise 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere operasyonlar ve yeni projeler genel müdür yardımcılıklarının birleştirilmesi sonucunda yeni oluşturulan Operasyonlar ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Temel, 1993 senesinde mühendis olarak kalite biriminde Ford Otosan’a katılmış, pres ve takım-kalıp birimlerinde çeşitli yöneticilik rolleri üstlendikten sonra 2013 yılında Gölcük Fabrika Müdürlüğü'ne, 2016 yılında Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığı'na ve en son olarak Temmuz 2019’da Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştı. Temel, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu ve İstanbul Üniversitesi’nden İşletme dalında yüksek lisans derecesine sahip bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Sakarya'da FETÖ davasında yargılanan iki sanık beraat ettiSakarya'da FETÖ davasında yargılanan iki sanık beraat etti
TÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonuçlandıTÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonuçlandı

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
13:17
İkindi
16:39
Akşam
19:20
Yatsı
20:40
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şoför direksiyon başında öldü! Servisteki öğrenciler...

Şoför direksiyon başında öldü! Servisteki öğrenciler...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Çiğ çiğ yiyor! “Hayvanların cinsel organları çok lezzetli”

Çiğ çiğ yiyor! “Hayvanların cinsel organları çok lezzetli”

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.