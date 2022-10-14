Ford Otosan ve FEV Türkiye yeni nesil elektrikli kamyon arka aksını Almanya'da tanıttı

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan ve FEV Türkiye yeni nesil elektrikli kamyon arka aksını Almanya’da görücüye çıkardı.

FEV Türkiye açıklamasına göre, sürdürülebilir otomotiv teknolojileri alanında dünyanın en büyük konferanslarından biri olan Aachen Colloquium, 10 – 12 Ekim’de 31. kez Almanya’nın Aachen kentinde düzenlendi.

Dünyanın pek çok ülkesinden 1.000’den fazla profesyonelin katıldığı konferansta, otomotiv devleri aynı anda 5 farklı salonda gerçekleşen 100’ü aşkın konuşmada geleceğin mobilite teknolojilerine dair vizyonlarını aktardı.

Konferansta, RWTH Teknik Üniversitesi Termodinamik ve Enerji Kürsü Başkanı ve FEV Grup Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Stefan Pischinger de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların yanı sıra fuar alanında sergilenen araçlar ve motor aktarma sistemleri ile ilgi topladı. Konferansta otomotiv teknolojileri endüstrisindeki en büyük üretici firmalar, tedarikçiler, araştırma kuruluşları ve üniversitelerden gelen katılımcılar, sürdürülebilir mobilite teknolojilerine odaklanarak, dünyanın gideceği yönü belirleyen heyecan verici gelişmeleri paylaştı.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar, Eurogress Fuar Merkezi önündeki test parkurunda BMW iX, Chevy Bolt, Hyundai IONIQ5, IVECO e-DAILY, KTM Duke, Mercedes GLE, Obrist HyperHybrid ve Peugeot Boxer Sprinter gibi araçlarla sürüş testi şansı yakaladı.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan LONGRUN projesinde Ford Otosan’ın FEV Türkiye ile ortak geliştirdiği elektrikli kamyon arka aks tasarımının ilk meyvesi olan çift vitesli, 600kW maksimum güç ve 300kW sürekli güç üretebilen prototip, FEV standında sergilenerek uluslararası arenada dikkati çekti

FEV tarafından koordine edilen LONGRUN projesi, Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından fon alan en büyük Yeşil Araçlar (Green Vehicles) projelerinden biri olarak görülüyor.

2020 ocak ayında başlamış olup, 3,5 yıl sürecek Avrupa çapındaki proje, Ford Otosan, DAF, IVECO, VOLVO gibi ana sanayi firmaları ile endüstriden, üniversite ve araştırma ağlarından ortakları bir araya getiriyor.

LONGRUN, prototip araçlarını en son teknolojilerle donatmaya ve fuarlarda sergilemeye başladı. İlk örneklerinden biri, FEV Türkiye ve Ford Otosan ortak çalışması ile geliştirilen ve ticari bir ağır hizmet dizel kamyonunu kolaylıkla elektrikli hibrit hale getiren elektrikli aks sistemi oldu. Aachen Colloquium’da FEV standında sergilenen prototip katılımcılardan büyük ilgi gördü.

