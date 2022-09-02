Formayı giyer giymez gönderme! Caulker'dan Fenerbahçe'ye flaş sözler

Fenerbahçe'ye transfer olup forma giyemeden takımdan ayrılan Caulker, Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı. Takımının formasını giyer giymez açıklamalarda bulunan Caulker, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş sözler söyledi.

"İSTENDİĞİM BİR KULÜPTE OLMAK İSTEDİM"

BBC Sport Africa'ya konuşan ve Fenerbahçe'den ayrılma nedenlerini açıklayan Caulker, "Ayrılma sebebim, düzenli olarak oynamak istememdi. 1 yıl boyunca Fenerbahçe'de hiçbir şey yapmadan oturmak istemedim. Teknik direktör tarafından istendiğim bir kulüpte olmak istedim." dedi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME...

Sözlerine devam eden Caulker, "Fenerbahçe'ye geçen yıl hatalı bir şekilde transfer olmamdan çok şey öğrendim. Bu yüzden beni gerçekten isteyen ve oynamak istediğim bir yere transfer olmak benim için önemliydi"



