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Formda Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki en golcü dönemine çok yaklaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş'ta bir gol atan Burak Yılmaz son maçlardaki formuyla dikkati çekiyor. Beşiktaş'ta 2006-2007'de 6, 2007-2008'de 1 ve geçen sezon 11 gol kaydeden deneyimli futbolcu, 2019-2020'de 8 gole ulaştı.

Formda Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki en golcü dönemine çok yaklaştı

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan 34 yaşındaki oyuncu takımının oynadığı son 3 resmi maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Ligin birinci devresinde 6 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki karşılaşmada görev almayan Burak, Avrupa Ligi mücadelesinde de görev alamadı. Deneyimli futbolcu, ilk devredeki 11 maçta 5 golle 0,4 ortalama yakaladı.

İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADI

Sezonun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kadroda olmayan Burak, Demir Grup Sivasspor karşısında ise görev almasına rağmen gol atamadı.

Burak Yılmaz, sonraki 3 karşılaşmada ise takımı adına 3 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada bir kez fileleri havalandıran deneyimli oyuncu, ligdeki Göztepe mücadelesinde ise penaltıdan golünü attı. Burak, takımının Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçı da boş geçmedi ve bir gol daha buldu.

Siyah-beyazlı futbolcu, görev aldığı 4 maçta 3 gol atarak ortalamasını da 0,7'ye çıkardı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ EN GOLCÜ DÖNEMİNE ÇOK YAKIN

Geçmiş sezonlarda görev aldığı Beşiktaş'ta istikrarsız performans sergileyen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla en golcü sezonuna ulaşmaya çok yaklaştı. Beşiktaş'ta ilk kez 2006-2007'de görev alan Burak, söz konusu sezonu 6 golle tamamlayabildi.

Sonraki sezon yarım devre siyah-beyazlı formayı giyebilen tecrübeli oyuncu, takımında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi. Siyah-beyazlı takımdan uzun süre ayrı kalan ve 2018-2019'un devre arasında tekrar Beşiktaş'a transfer olan Burak, yarım sezonda 11 defa fileleri havalandırdı.

Bu sezon 8 gol kaydeden Burak Yılmaz, Süper Lig'de kalan 14 maçta atacağı gollerle Beşiktaş'taki en golcü sezonuna ulaşmaya çalışacak.

(AA)

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