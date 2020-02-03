Formda Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki en golcü dönemine çok yaklaştı

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan 34 yaşındaki oyuncu takımının oynadığı son 3 resmi maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Ligin birinci devresinde 6 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki karşılaşmada görev almayan Burak, Avrupa Ligi mücadelesinde de görev alamadı. Deneyimli futbolcu, ilk devredeki 11 maçta 5 golle 0,4 ortalama yakaladı.

İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADI

Sezonun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kadroda olmayan Burak, Demir Grup Sivasspor karşısında ise görev almasına rağmen gol atamadı.

Burak Yılmaz, sonraki 3 karşılaşmada ise takımı adına 3 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada bir kez fileleri havalandıran deneyimli oyuncu, ligdeki Göztepe mücadelesinde ise penaltıdan golünü attı. Burak, takımının Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçı da boş geçmedi ve bir gol daha buldu.

Siyah-beyazlı futbolcu, görev aldığı 4 maçta 3 gol atarak ortalamasını da 0,7'ye çıkardı.