Formiga, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na 7 kez katılan ilk futbolcu oldu

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 7 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kadınlar FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu belli oldu.
41 yaşındaki orta saha oyuncusu Formiga, Japon Homare Sawa'yı geçerek 7 kez Dünya Kupası kadrosunda yer alan ilk futbolcu rekorunu kırdı.
Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Formiga, maçlarda süre alması halinde Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı oyuncu rekorunun da sahibi olacak.
Erkeklerde Meksikalı Rafael Marquez ve Antonio Carbajal ile Alman Lothar Matthaus, 5 kez Dünya Kupası'nda forma giyerek bu alanda rekoru paylaşıyor.
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