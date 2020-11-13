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Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı. İlk antrenman turlarında en iyi dereceleri Red Bull'dan Verstappen ve Albon yaptı.

Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı. Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

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HAMİLTON 15. BASAMAKTA

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5, Kimi Raikkonen ise 16. sırada ilk antrenman turlarını tamamladı. Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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