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Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

20.09.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu. 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun takvimi duyuruldu.

F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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