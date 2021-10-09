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Formula 1’de antrenman turları sona erdi

09.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’inde üçüncü antrenman turları sona erdi. Intercity İstanbul Park pistinde, günün en hızlı ismi AlphaTauri’den Pierre Gasly oldu.

Formula 1’de antrenman turları sona erdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park’ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16’ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’sinde ikinci gün, 1 saat süren üçüncü antrenman turlarıyla başladı. Yağmurlu havada koşulan üçüncü antrenman turlarında en hızlı isim AlphaTauri’nin Fransız pilotu Pierre Gasly oldu.

1:30,447’lik derecesiyle üçüncü antrenman turunun en hızlısı olan Pierre Gasly’yi; 1:30,611’lik derecesiyle Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve 1:30,684’lük derecesiyle Red Bull’un Meksikalı yarışçısı Sergio Peres takip etti. Yağmurlu hava nedeniyle pilotlar bazı virajlarda spin atarken, Williams pilotu George Russell’ın aracının spin attıktan sonra çakıllara takılması nedeniyle kırmızı bayrak kararı çıktı.

Dün yapılan antrenman turlarında Interciy İstanbul Park’ta üst üste rekorlar kırılırken, bugün yağış nedeniyle pilotların hızları da düştü. Dünkü antrenman turlarında en hızlı isim olan Lewis Hamilton, 1:23,804’lük derecesiyle rekor kırarken, Hamilton’un bugünkü derecesi 1:33,636 oldu. İstanbul Park’ta bugün saat 15.00’te sıralama turları koşulacak. Yarış ise yarın saat 15.00’te start alacak.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix üçüncü antrenman turlarındaki dereceler şu şekilde:

1- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:30,447
2- Max Verstappen (Red Bull): 1:30,611
3- Sergio Perez (Red Bull): 1:30,684
4- Carlos Sainz (Ferrari): 1:31,262
5- Charles Leclerc (Ferrari): 1:31,543
6- Fernando Alonso (Alpine): 1:31,545
7- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:31,572
8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:31,981
9- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:31,996
10- Esteban Ocon (Alpine): 1:32,089
11- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:32,097
12- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:32,111
13- Mick Schumacher (Haas): 1:32,228
14- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:32,270
15- Lando Norris (McLaren): 1:32,314
16- Lance Stroll (Aston Martin): 1:33,348
17- Nikita Mazepin (Haas): 1:33,425
18- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:33,636
19- Nicholas Latifi (Williams): 1:35,681
20- George Russell (Williams): Turunu tamamlayamadı

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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