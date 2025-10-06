SPOR

Formula 1’de box box box nedir, ne anlama gelir?

Formula 1'de koordineli çalışmak önemlidir. Zamandan tasarruf etmek için radyo dilinde kısaltmalar kullanılır. "Box Box Box" terimi kullanışlı olduğu kadar geleneksel bir anlam da taşır.

Doğukan Bayrak

Formula 1'de takım içerisindeki iletişim ve koordinasyon oldukça önemlidir. Sürücü sahada rekabet halindeyken pit duvarı ve pit ekibi tarafından sürekli izlenmektedir. Bu gerektiği yerde müdahil olmaları ve stratejileri belirlemek içindir. Sürücünün yarış anında pist ve performansına odaklanması gerekir. Teknik detaylar kafa karıştırıcı olabilir. Ayrıca yüksek G kuvveti ve 50 dereceyi bulabilen kabin ısısı sürücüler için fiziksek şartların son derece zorlu olduğu bir ortamı oluşturur.

Sürücünün araç ve piste dair teknik detayları düşünmesi hem performansını hem de can sağlığını riske atabilir. Teknik kısımlar takip edilirken sürücüyle iletişimde kesinti ve anlaşmazlık doğmaması için kodlar kullanılmaktadır. "Box, box, box" pit ekibi tarafından sık kullanılan bir komuttur.

Formula 1'de box box box nedir?

"Box Box Box" pit ekibi tarafından sürücülere verilen pit zamanı komutudur. Pit ekibi tarafından zaman tasarrufu sağlamak için "Triple B (üçlü B)" olarak da kullanılır. Triple B anlam karışıklığı olmaması için kullanılır. Pit box (pit alanı) alanına yönelik geleneksel bir kullanıma sahiptir. Formula 1'in kalıpsal değerlerinden birisidir. Box (alan/kutu) teriminin 3 kez tekrarlanması komutun aciliyetini belirtir. Ayrıca radyo frekansları arasında kaybolmasını veya göz ardı edilmesini önler. Triple B komutunu alan sürücüler hızını düşürerek komutu uygulamaya yönelir.

Formula 1'de box box box ne anlama gelir?

Triple B'nin anlamı aracın derhal Formula 1 pit alanı içerisine gelerek lastik değiştirmesidir. Komut kararı yarış mühendisi tarafından alınır ve pit duvarı tarafından sürücüye ulaştırılır. Yarış mühendisi box box box komutunu çeşitli sebeplerle alabilir. Pit box görevi arasında yer alır. Öncelikle mühendisler araçlardaki "telemetri" sensörleri ile aracın teknik performansını takip eder. Lastik aşınması sürücünün performansını doğrudan etkilediği anlarda sürücünün pit stopa gelmesi gerekir.

Öte yandan hava durumunun değişmesi ve yağışlı anlarda ıslak zemin lastiklerine geçilmesi için de bu karar alınabilir. Takım stratejileri de (çift pit stop) gibi sürücülerin box'a ivedilikle çağırılmasını gerektirebilir.

"Box Box Box'un" en sık kullanım alanlarından birisi "güvenlik araçlarının" pistte olduğu zamanlardır. Güvenlik aracı süresinde pitte yaşanan zaman kaybı en aza indirgenir. Yani "Box Box Box" anlamı sürücünün karar mekanizması dışında pit ekibinin gördüğü aciliyet anlarını temsil eder. Pit kararı sürücüye bırakılmamış olur.

Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
