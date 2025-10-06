SPOR

Formula 1’de çift pit stop nedir, nasıl yapılır?

Formula 1 stratejileri rasyonel karar alma süreçleriyle belirlenir. Pit duvarı sürücüleri takım olarak ele alır. Çift pit stop kararları rasyonellik ve riskin bir arada bulunduğu takım aksiyonlarıdır.

Formula 1’de çift pit stop nedir, nasıl yapılır?
Doğukan Bayrak

Formula 1 yarışlarında belirleyici aktörlerden birisi lastiklerdir. Lastikler kuru zemin ve ıslak zemin olarak iki türe ayrılır. Kuru zemin standart pistlerdir. Kuru zeminde lastiklerin yapısı dişsiz tasarlanır ve lastiklerin ısınarak asfaltla neredeyse bir bütün haline gelmesi sağlanır. Islak zeminde ise yağmur damlalarının birikmesini önleyen tahliye oluklu lastikler kullanılır.

Formula 1'in lastik standardı uygulaması ile tüm lastikler Pirelli tarafından üretilir. FIA her yarışta en az bir kez pit alanına girmeyi ve lastik değişimini zorunlu kılmaktadır. Çift pit stop'a girme ise takımlar tarafından strateji dahilinde gerçekleştirilen risk/ödül anlarıdır.

Formula 1'de çift pit-stop nedir?

Yarışlarda çift pit stop, bir takımın iki pilotunun birbiri sıra pit alanına girmesidir. İlk araç pitten ayrıldığı an ikinci araç onun boşalttığı alana girer. Bu sürecin iki sürücünün de birbirine dezavantaj oluşturmayacak bir sürede gerçekleştirilmesi kritiktir. Ortalama kabul edilen süre iki aracın da "15-10 saniye" içerisinde bu süreci tamamlamasıdır.

Temel amaç, genellikle bir Safety Car (Güvenlik Aracı) veya Virtual Safety Car (VSC) vakitlerini takım avantajına çevirmektir. Güvenlik araçları en uygun "f1 double stack (çift pit-stop)" anlarıdır. Bütün araçların hızlarını düşürdüğü ve yarışın belirli bir hızda seyrettiği anlardır. Süre kayıpları en aza indirgenmiş olur.

Formula 1'de çift pit-stop nasıl yapılır?

Formula 1 pit stratejisi kritik bir süreçtir. Yarışın durumuna göre pit duvarında bir karar alma süreci gerçekleşir. Yarışın ve araçların durumuna bakılır. Lastik sıcaklıkları ve sürücülerin sektörleri belirleyicidir. Ayrıca çift pit-stop bir takım stratejisidir. İki sürücünün de pozisyon olarak aralarında çok mesafe olmamasına dikkat edilir.

Çift pit-stop cesaret anlarıdır. İçerisinde birçok risk barındırır. Pit duvarı açısından yanlış zamanlama yapılmış olabilir. Sürücülerin senkron hatası sonucu pit kuyruğu oluşması ikinci sürücüyü yarışta dezavantajlı duruma düşürebilir. Araçların pit alanına girdiklerinde pit ekibinin aksak kalması iki sürücüyü de etkileyebilir.

Öte yandan çift pit stop anları çoğunlukla güvenlik aracı sürelerinde gerçekleşir. Güvenlik aracı durumlarını sezen veya araç girdiği an sportif direktör tarafından çift pit stop kararı alınır ve sürücülere bildirilir. İki pilot da aynı avantajlı koşullardan yararlandırılır ve pozisyon kaybı en aza indirilir.

