Formula 1'de DRS nedir, ne işe yarar? DRS nasıl ve ne zaman açılır? DRS kuralları nelerdir?

Formula 1 yarışlarında ortaya çıkan terimlerin birçoğu, özel olarak tasarlanan araçlarda mevcut olan teknolojileri temsil eder. Bu sayede araçların hızlanmasını ve sollama yapma konusunda avantaj yakalanmasını sağlayan sistemlerin keşfedilmesi kolaylaşır. DRS teknolojisi de yarış arabalarının arka kısımlarında bulunan hareketli kanatlarla ilgili olan bir sistemdir. İlgili özelliğin DRS bölgesi adı verilen alanlarda belirli koşullar karşılandığı takdirde açılması mümkündür. Böylece yarışlardaki kıyasıya rekabetin arttığı ve akılalmaz sollama hamlelerin yapıldığı belirtilebilir.

Formula 1'de DRS nedir?

Formula 1 yarışlarına yönelik olarak kullanılan birçok kavram vardır. Bunlardan biri de açılımı "Drag Reduction System" olan DRS kısaltmasıdır. İlgili terimin Türkçe'ye "Sürüklenmeyi Azaltıcı Sistem" olarak geçtiği görülür. Bu kapsamda "DRS ne işe yarar?" sorusu, kısaca "araçların arkasında yer alan hareketli bir parçanın açılmasıyla sürtünme kuvvetini azaltır" şeklinde yanıtlanabilir. Buna bağlı olarak Formula 1 yarışlarına katılan araçların daha fazla hızlanması kolaylaşır. Öyle ki ilgili sistemin 2021'e kadar Formula 1 Yarış Direktörü olan Michael Masi tarafından "bir eğlence butonu" şeklinde nitelendirildiği belirtilebilir.

DRS ne zaman geldi?

DRS sisteminin Formula 1 yarışlarına dahil edildiği sene 2011 olarak öne çıkar. Daha sonra Formula 2 ve 3 ile GP3 yarışlarında da ilgili teknolojinin kullanıldığı bilinir. Bununla birlikte araçların önemli ölçüde hızlanmasını ve başarılı bir sollama yapılmasını kolaylaştıran sistemin farklı otomobil yarışlarına da adapte edildiği belirtilmelidir.

DRS nasıl ve ne zaman açılır?

Formula 1 yarışlarında kullanılan teknolojilerden belirli kurallar çerçevesinde yararlanılır. Bu kapsamda araçların daha fazla hızlanarak sollama yapmasını kolaylaştıran DRS sisteminin de belli başlı durumlarda aktifleştirilebildiği bilinir. Dolayısıyla ilgili özelliğin nasıl ve ne zaman açıldığı ile "DRS kuralları nelerdir?" sorusunu yanıtlayan hususlar aşağıdaki gibi listelenebilir:

DRS sisteminin açılması için direksiyon simidinin üst bölümünde bulunan bir tuşa basılır. Bu doğrultuda DRS aktifleştirme butonunun kontrolü sürücülerdedir.

Söz konusu butona basılmadan önce ise öndeki araca bir saniyeden daha az yaklaşılmış olması beklenir.

Normal şartlarda düzlük alanlara giren sürücülerin ilgili özelliği aktif hâle getirmeleri uygundur.

F1 pilotlarının incelenen sistemi kullanabildikleri alanlara da DRS bölgesi (DRS zone) adı verilir.

DRS aktifleştirme tuşuna basıldığı zaman aracın arkasında bulunan hareketli kanadın açılması mümkün olur.

Kanat açıldıktan sonra ise F1 araçları rüzgarın da etkisiyle daha hızlı bir şekilde yol alır.

Yukarıda sıralanan unsurlara ek olarak DRS özelliğinden belirli durumlarda yararlanılmasının yasak olduğu söylenmelidir. Bunlar arasında hava durumunun değişkenlik gösterdiği anlar yer alır. Yağmurlu havalarda pist ıslak durumdayken DRS kullanımının yasaklanması mümkündür. Belirli koşullar karşılanmadığında söz konusu özelliğin aktifleştirilmesi ise F1 pilotlarının ceza almalarına neden olur.

DRS açık ne demek?

Formula 1 yarışlarında önündeki araca bir saniyeden daha az yaklaşan pilotlar DRS özelliğini aktifleştirebilir. Bu sistemin açık olması, aracın arkasındaki hareketli kanattan yararlanıldığını gösterir. Ayrıca DRS özelliğinin aktifleştirilmesi, öndeki aracın cesur bir sollama hamlesiyle yakalanacağına işaret eder. Bu kapsamda "DRS'nin yarışa etkisi nedir?" sorusu, "Formula 1 araçlarının daha fazla hızlanarak öndeki rakibi geçmesini kolaylaştırır" olarak yanıtlanmalıdır.