Formula 1'de araçlar öncelikle bir sıralama turunda yarışırlar. Bu turdaki amaç asıl yarış için en avantajlı pozisyonu elde etmektir. Çünkü genel yarış sporlarından farklı bir başlangıç dizilişi mevcuttur. Araçlar birbirine zikzak şeklinde yarım araç mesafesinde konumlanır. Bu arkadan gelen aracı görebilmek ve öndekine çarpmamak için koyulmuş bir önlemdir. Bu sebeple gride pole pozisyonunda başlamak önemlidir.

Formula 1'de grid nedir? F1'de grid terimi ve anlamı

Formula 1'de Grid kabaca yarış başlamadan evvel araçların sıralama turlarında kazandıkları pozisyonlara göre sıralandığı başlangıç hattıdır.

Araçlar başlama noktasına gelerek zemine çizilmiş olan grid kutucuklarına yerleşir. Pole pozisyonu sıralama turlarında en iyi dereceyi elde eden sürücüye verilir. Yarışa lider başlamak tempoyu belirleyip strateji oluşturmak açısından önemlidir.

Grid'in en arkasında sıralama turunda en yavaş olan sürücüler yer alır. Ayrıca herhangi bir sebepten süre cezası alan sürücüler de burada bulunabilir.

Araçların kendilerine ayrılan alana tam yerleşmeleri gerekmektedir. Çizginin dışına taşma gibi hatalarda "başlangıç ilhali" kararı çıkar ve sürücülere ceza verilir.

Bazı durumlarda yarıştaki tüm araçların sıralaması için de "Grid" kullanımı yapılır. Örneğin araçlar arasındaki rekabetin yakın olduğunu anlatmak için "grid oldukça sıkı" tabiri kullanılır. Başka bir kullanım şekli olarak "20 araçlık grid" de tüm yarıştaki araç sayısını ifade eder. Kaza ve diskalifiye anlarından sonra kalan araç sayısını ifade etmek için de kullanılır.

Sürücülerin özellikle sıralama turlarında yaptığı hatalar "grid penalties" (grid cezaları) ile cezalandırılır. Bu cezalar genellikle 5-20 saniyelik süre cezaları olur.

Pozisyona göre grid sıralaması

Pole pozisyonu yarışa en avantajlı başlayan taraftır. Temiz hava ve ve pistin henüz yorgun olmaması buna etkendir. Pole pozisyonu savunma stratejisini doğru yaparsa pozisyonunu yarış sonuna dek koruyabilir.

Orta sıra trafiğin ve ilk turlarda kaza riskinin yoğun olduğu bölgedir. Yarışta öne geçebilmesi için doğru zamanda atak yapması ve belirli riskler alması gerekir (pit süresi ve hızlanma gibi).

Arka sıra hali hazırda sıralama turunda da etkinlik gösteremeyen araçlardan oluşur. Liderlik potası zor olsa da takım stratejileri açısından sürpriz hamleler görülebilir.