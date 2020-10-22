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  4. Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak

Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden pilotlardan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in, sezon sonunda takımları Haas'tan ayrılacakları duyuruldu.

Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak

Formula 1'den yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilot Grosjean ve 28 yaşındaki Danimarkalı sürücü Magnussen'in, bu sezonun ardından Haas takımında devam etmeyecekleri belirtildi.

Toplam 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada takımlar klasmanında 9. sırada yer alan Haas'ın bu sezon iyi performans sergileyemeyen pilotlarından Grosjean'in 2, Magnussen'in ise 1 puanı bulunuyor.

Grosjean, Formula 1'e 2016 yılında dahil olan Haas takımında 4 sezondur aralıksız mücadele ederken, Magnussen ise 2017'de Renault'dan geçmişti.

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