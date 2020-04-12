SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1'de Haas pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1'de Haas pilotlarının maaşlarını düşürecek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.04.2020 07:48 | Son Güncelleme

Formula 1 takımlarından Haas, Kovid-19 salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürecek.

Formula 1'de Haas pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürecek.

Formula 1'in internet sitesindeki habere göre Haas, Birleşik Krallık'ta çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlarının maaşında ise kesintiye gidecek. Daha önce McLaren, Williams ve Racing Point takımları, sürücülerinin maaşlarını düşereceğini açıklamıştı.

Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda, Azerbaycan ve Kanada'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
https://www.mynet.com/sokaga-cikma-yasagi-sonrasi-istanbul-bombos-kaldi-110106495217https://www.mynet.com/sokaga-cikma-yasagi-sonrasi-istanbul-bombos-kaldi-110106495217
'Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu''Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu'
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
formula 1 Kevin Magnussen Grosjean

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Galatasaraylı yıldız ülkesine dönmek istiyor!

Galatasaraylı yıldız ülkesine dönmek istiyor!

Beşiktaş'tan G.Saray'a "UEFA Kupası" göndermesi

Beşiktaş'tan G.Saray'a "UEFA Kupası" göndermesi

Balotelli'nin yeni adresi Türkiye!

Balotelli'nin yeni adresi Türkiye!

Ronaldo ailesinden skandal üstüne skandal!

Ronaldo ailesinden skandal üstüne skandal!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dağistanlı boksör Khabib Nurmagomedov'dan Tony Ferguson maçı ile ilgili açıklama!

Dağistanlı boksör Khabib Nurmagomedov'dan Tony Ferguson maçı ile ilgili açıklama!

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1'de Haas pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1'de iki ismin maaşı düşecek

Cenk İldem: Tek hedefim ve hayalim olimpiyat altın madalyası

'Hedefim ve hayalim altın madalya'

Tuğba Güvenç: Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu

'Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu'

Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını paylaştı

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafını paylaştı

Merih Demiral'ın sakatlığı İtalyan basınında: Sezonu kapattı, EURO 2020'de forma giyemeyecek

Merih Demiral'ın sakatlığı İtalyan basınında: Sezonu kapattı, EURO 2020'de forma giyemeyecek

Bu hafta sonu Muhammed Ali ve Jordan belgeseli var

Sporseverlere müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.