Formula 1'de Haas pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürecek.
Formula 1'in internet sitesindeki habere göre Haas, Birleşik Krallık'ta çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlarının maaşında ise kesintiye gidecek. Daha önce McLaren, Williams ve Racing Point takımları, sürücülerinin maaşlarını düşereceğini açıklamıştı.
Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda, Azerbaycan ve Kanada'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.
(AA)
Beşiktaş'tan G.Saray'a "UEFA Kupası" göndermesi
Beşiktaşlı yıldızdan TFF'ye sert çıkış!
Balotelli'nin yeni adresi Türkiye!
Galatasaraylı yıldız ülkesine dönmek istiyor!
Mesut Özil tesislerine koronavirüs engeli
Yıldız isimden flaş Fenerbahçe paylaşımı!
G.Saray'dan flaş transfer hamlesi!
Bülent Yıldırım çok tartışılan taç pozisyonunu anlattı
Efsane isimden yeni sözleşme
Uğurcan Çakır: Çok özledim!
Fenerbahçe'de Can Bartu anıldı
Messi, Ronaldinho'nun kafeletini ödedi mi?
İtalyan devi Sörloth'un peşinde!
Milli futbolcu karantinada
Alman ekibi transferi resmen duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum