Formula 1'de heyecan Büyük Britanya Grand Prix'sinde

2019 Formula 1’de heyecan bu hafta İngiltere’de devam edecek. Sezonun 10. yarışı İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak. Sezonu 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Büyük Britanya Grand Prix'sinde öncesinde pilotlar ve takımlarda son durum şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 197 puan
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 166
3 - Max Verstappen (Hollanda): 126
4 - Sebastian Vettel (Almanya): 123
5 - Charles Leclerc (Monaco): 105
TAKIMLAR KLASMANI
1 - Mercedes: 363 puan
2 - Ferrari: 228
3 - Red Bull: 169
4 - McLaren: 52
5 - Renault: 32
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