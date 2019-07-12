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Formula 1'de heyecan Büyük Britanya Grand Prix'sinde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.07.2019 09:39 | Son Güncelleme

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak.

Formula 1'de heyecan Büyük Britanya Grand Prix'sinde

2019 Formula 1’de heyecan bu hafta İngiltere’de devam edecek. Sezonun 10. yarışı İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak. Sezonu 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Büyük Britanya Grand Prix'sinde öncesinde pilotlar ve takımlarda son durum şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 197 puan
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 166
3 - Max Verstappen (Hollanda): 126
4 - Sebastian Vettel (Almanya): 123
5 - Charles Leclerc (Monaco): 105

TAKIMLAR KLASMANI

1 - Mercedes: 363 puan
2 - Ferrari: 228
3 - Red Bull: 169
4 - McLaren: 52
5 - Renault: 32

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Anahtar Kelimeler:
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Büyük Britanya Grand Prix Silverstone Pisti

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