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Formula 1'de KERS nedir, ne işe yarar? F1'de KERS nasıl çalışır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
13.12.2024 14:02
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Formula 1 terimleri arasında öne çıkan KERS, "Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi" olarak açımlanır. Bu sistemin aktif bir şekilde kullanılmasını sağlayan donanım ise bir çark parçasıdır. 60 kW kadar güç üretebildiği bilinen KERS sayesinde araçların ani hızlanmalarına katkıda bulunulur. Enerjinin depolanması ve dönüştürülmesinde konusunda etkili olan bu teknolojinin yakından tanınması için ise KERS sisteminin avantajları ve nasıl çalıştığı ele alınmalıdır.

Formula 1'de KERS nedir, ne işe yarar? F1'de KERS nasıl çalışır?

İçindekiler

  • Formula 1'de KERS nedir?
  • Formula 1'de KERS ne işe yarar?
  • F1'de KERS nasıl çalışır?

Formula 1 yarışlarında ilk defa 2009 senesinde kullanılan KERS, İngilizce'de "Kinetic Energy Recovery System" olarak açımlanan bir terimdir. İlgili sistemden yararlanılmasının temel amacıysa araçların ani hızlanma gereksinimlerinin desteklenmesi olarak belirtilebilir. Bununla birlikte incelenen sistemin bir çark parçasıyla aktif hâle getirildiği görülür. 2013'e kadar aktif bir şekilde kullanılan KERS teknolojisinin tur başına denk gelen güç ilavesiyse yaklaşık olarak 6,6 saniyedir.

Formula 1'de KERS nedir?

Formula 1 yarışlarında kullanılan teknolojilerin anlaşılmasını sağlayan terimlerden biri KERS olarak öne çıkar. İngilizce bir kısaltma olan KERS, "Kinetic Energy Recovery System" şeklinde açımlanır. İlgili terimin Türkçe'de ise "Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi" olarak adlandırıldığı görülür. Bu kapsamda KERS teknolojisinin aracın frenleme sistemiyle ilişkili olduğu söylenmelidir.

Formula 1 yarışlarına katılan araçlar, frenleme yaptığı esnada büyük bir enerji ortaya çıkar. Bu enerjiden faydalanılmasını sağlayan sistem ise KERS olarak adlandırılır.

Formula 1'de KERS ne işe yarar?

Formula 1 yarışlarında araçların frenleme yapmasıyla birlikte aktifleştirilen KERS sisteminin ne işe yaradığı sıklıkla araştırılır. Bu kapsamda ilgili teknolojinin temelde frenleme hareketiyle birlikte oluşan momentumun kinetik enerjiye dönüştürülmesinde görev aldığı belirtilmelidir. Ayrıca ortaya çıkan büyük enerjinin depolanmasında da KERS sisteminden yararlanılır. Böylece depolanıp dönüştürülen enerjinin ani hızlanma gerektiren zamanlarda kullanılması mümkün olur. Bu doğrultuda "Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi" teknolojisinin ani hızlanmayı mükemmel hâle getirme konusunda rol oynadığı açıklanmalıdır.

F1'de KERS nasıl çalışır?

KERS teknolojisi, araçta frenleme esnasında oluşan kinetik enerjiyi depolayarak çalışır. Bu sayede ani hızlanmalar söz konusu olduğunda tekerleklere itme gücü iletilir. İlgili avantajın elde edilmesi için kullanılan özel tasarımsa bir çark parçası şeklindedir. İlk olarak 2009 yılında yararlanılan KERS teknolojisinin araçlara entegre edilmesi için belirtilen parçadan destek alınmıştır. Buna ek olarak 2013 senesinde yapılan değişikliklere kadar aktif bir şekilde kullanılan sistemin 60 kW güç üretebildiği bilinir. Bu doğrultuda tur başına yansıyan güç ilavesi de 6,6 saniyeye denk gelir.

Anahtar Kelimeler:
Formula 1 araba enerji hız
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