Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı.

İkinci sırada başladığı yarışın start anında liderliği ele geçiren Verstappen, 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 6, kariyerinin 69. galibiyetini aldı.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 20.741 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 23.546 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu sonuçla Norris, pilotlar klasmanında 408 puana ulaşarak son iki etap öncesi liderliğini sürdürdü. Yarışı 4. sırada bitiren McLaren'ın Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri 378, Verstappen ise 366 puanla Norris'i takip etti.

Norris'in şampiyonluğunu ilan etme şansının bulunduğu sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'si, 30 Kasım Pazar günü koşulacak.

Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan Oscar Piastri (Avustralya): 378 Max Verstappen (Hollanda): 366 George Russell (Büyük Britanya): 291 Charles Leclerc (Monako): 222

Takımlar: