SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
Emre Şen

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı.

İkinci sırada başladığı yarışın start anında liderliği ele geçiren Verstappen, 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 6, kariyerinin 69. galibiyetini aldı.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 20.741 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 23.546 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu sonuçla Norris, pilotlar klasmanında 408 puana ulaşarak son iki etap öncesi liderliğini sürdürdü. Yarışı 4. sırada bitiren McLaren'ın Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri 378, Verstappen ise 366 puanla Norris'i takip etti.

Norris'in şampiyonluğunu ilan etme şansının bulunduğu sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'si, 30 Kasım Pazar günü koşulacak.

Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

  • Pilotlar:
  1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan
  2. Oscar Piastri (Avustralya): 378
  3. Max Verstappen (Hollanda): 366
  4. George Russell (Büyük Britanya): 291
  5. Charles Leclerc (Monako): 222
  • Takımlar:
  1. McLaren: 786
  2. Mercedes: 423
  3. Red Bull Racing: 391
  4. Ferrari: 371
  5. Williams: 117
    Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep FK, ligde galibiyeti hatırladıGaziantep FK, ligde galibiyeti hatırladı
Galatasaray'a Wilfried Singo'dan kötü haberGalatasaray'a Wilfried Singo'dan kötü haber

Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.