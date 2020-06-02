Formula 1'de Mercedes'ten Hamilton'a George Floyd desteği

Formula 1 takımlarından Mercedes, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sessiz kalanlara tepki gösteren pilotu Lewis Hamilton'a destek verdi.
Mercedes'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lewis'in yanındayız. Hoşgörü takımımızın temel prensibidir ve çeşitlilik bizi zenginleştirir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada her türlü ayrımcılığın kınandığı belirtildi.
Büyük Britanyalı pilot Hamilton, Instagram hesabından, "Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ama adaletsizliğin ortasından sessiz kalıyorsunuz. Beyazların egemen olduğu bir spor olan benim endüstrimdeki kimseden hiçbir işaret yok. Ben beyaz olmayan insanlardan biriyim ve burada yalnız başıma duruyorum." paylaşımını yapmıştı.
Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Maç takvimi belli oldu
Trabzonspor'da performans testi
Fatih Terim ve Emre Belözoğlu karşı karşıya geldi!
Fenerbahçe formasıyla poz verdi
Galatasaray'dan Beşiktaş'a şampiyonluk cevabı!
Beşiktaş'tan TFF'ye isim başvurusu
Juve'ye bir Türk daha!
Şok! 16 futbolcuda koronavirüs çıktı!
Aboubakar Süper Lig'e dönüyor!
Dortmund farka koştu
Lewandowski rekora koşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum