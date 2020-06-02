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  4. Formula 1'de Mercedes'ten Hamilton'a George Floyd desteği

Formula 1'de Mercedes'ten Hamilton'a George Floyd desteği

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.06.2020 09:12 | Son Güncelleme

Formula 1 ekiplerinden Mercedes, ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd için sessiz kalanlara tepki gösteren Hamilton'a destek verdi.

Formula 1'de Mercedes'ten Hamilton'a George Floyd desteği

Formula 1 takımlarından Mercedes, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sessiz kalanlara tepki gösteren pilotu Lewis Hamilton'a destek verdi.

Mercedes'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lewis'in yanındayız. Hoşgörü takımımızın temel prensibidir ve çeşitlilik bizi zenginleştirir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada her türlü ayrımcılığın kınandığı belirtildi.

Büyük Britanyalı pilot Hamilton, Instagram hesabından, "Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ama adaletsizliğin ortasından sessiz kalıyorsunuz. Beyazların egemen olduğu bir spor olan benim endüstrimdeki kimseden hiçbir işaret yok. Ben beyaz olmayan insanlardan biriyim ve burada yalnız başıma duruyorum." paylaşımını yapmıştı.

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