Formula 1'de sürücüler bireysel yarışsa da aslında takım sporcusudur. Sezon boyunca ikişer sporcudan 10 takım yarışır. Takımlar yarış zamanına yakın medya görüşmeleri, tanıtımlar ve yarış günü düzenlemelerini icra etmek için belirli bir alana ihtiyaç duyar. Bu amaçla FIA tarafından takımlara mobil ofisler tayin edilir. Belirlenen alanları merkezi üssü gibi kullanırlar.

Formula 1'de padok ne demek? F1'de padok terimi ve anlamı

Takımlara tahsis edilen mobil ofisler padok olarak anılır. Pitlane'in arkasında, pist koltuklarından görünmeyen kısımdadır. Takım ve organizasyona ait çeşitli görüşmeler burada yapılır. Medya ve organizasyon görüşmelerinin sürdürüldüğü bu alan halka kapalıdır. Özel yetki kartları ile giriş yapılabilmektedir.

Padokta neler yapılır?

Takımların üstleri ve motor evleri bu alandadır. Mühendislik görüşmeleri burada gerçekleşir. Ayrıca hem medya hem de organizasyon içi toplantılar düzenlenir. Organizasyon kapsamında yemek ve ikram servislerinde bulunulur. Sürücüler açısından da dinlenme ve brifing alma alanıdır.

Takımların lojistik desteklerini içeren yedek parçalar, lastikler, donanımsal ekipmanlar, depolar ve destek kamyonları bu alanda toplanır. Medya ile olan röportaj ve tanıtım içerikleri bu alanda yapılır. Tanıtım günleri organize edilir. Özel röportajlar düzenlenir. Spor ve yayın organizasyonlarını içeren FIA ve FOM ofisleri padoklarda organize edilir. VİP misafirler Paddock Club denilen özel bir alanda ağırlanır.

Padok takvimi nasıl oluşturulur?

Perşembe, yarış haftasına girildiğinde genellikle medya görüşmelerinin yapıldığı gündür. Takımlar araçların mekanik özelliklerini sergilenir. Araçların teknik kontrol ve bakımları tamamlanır. Pilotlar röportajlarda bulunur.

Cuma günleri antrenman öncesi ve sonrası toplantılar yapılır. Strateji ve kurulum değişikliği kararları alınır. Misafirler kabul edilmeye başlanır.

Cumartesi günü 3. antrenman ve sıralama yarışına göre son stratejiler belirlenir. Araçlar parc ferme'ye girdikten sonraki stratejiler için garajla padok arasında yoğun mesai başlar.

Pazar günleri artık yarış günüdür. Araçlar başlangıç için gride çıkmadan önce son brifingler verilir. Yarış sonucuna göre ilk 3 podyuma çıkarken araçlar teknik bakıma yönlendirilir. Sürücüler de basın açıklamasında bulunur.

Padoklar takım, organizasyon, medya ve seyirciler arasındaki etkileşimin bütün parçalarını içerir. Yarışların arka mutfağıdır.