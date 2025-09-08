Formula 1, pasif olarak araçların ve aktif olarak pilotların yarıştığı bir organizasyondur. Pilotları kapsayan kurallar, araçlar için de geçerlidir. Araçların kural dışı avantaj sağlayacak donanım ve ekleme yapılması engellenir. Kural dışı avantaj sağlama parametreleri birçok açıdan değerlendirilir. Yakıt türü, donanımsal eklentiler, lastik başta olmak üzere parça değişimleri kontrol altında tutulmaktadır. Parc Ferme ile yarış öncesi nihai kontroller sağlanır.

Formula 1'de Parc Ferme ne demek? F1'de Parc Ferme terimi ve anlamı

Formula 1’de Parc Fermé, Fransızca kökenli bir terimdir ve “kapalı park” ya da “kilitli alan” anlamına gelir. Yarış hafta sonlarında FIA’nın (Uluslararası Otomobil Federasyonu) belirlediği kurallara göre araçların teknik kontrol altında tutulduğu, üzerinde serbest şekilde değişiklik yapılamayan özel bir statüyü ifade eder.

Sıralama yarışları başladığı andan itibaren parc ferme koşulları başlar. Araçlar bu noktadan sonra FIA'nın belirlediği kapalı alana park edilir. FIA tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışında kimse bu alana giriş yapamaz. Bu noktadan sonra araçlarda donanımsal değişiklikler yapılması mümkün değildir. Çok kısıtlı bakımların yapılmasına müsaade edilir.

Her araca FIA tarafından bir denetçi atanır. Değiştirilen parçalar onaylandığı takdirde tüm takımlara ilan edilir. Onlar da istedikleri takdirde bu parçaları değiştirebilir. Parc Ferme kurallarına uyulmadığı takdirde araçlar pit yolundan başlangıçla cezalandırılır.

Parc Ferme'de yapılabilecek uygulamalar şunlardır:

Araçların ön kanat flap açıları ayarlanabilir. Parça değişimi yapılamaz. Mevcut parçaya da ekleme ya da çıkarma gerçekleştirilemez.

Frenlerin balatalarında ölçüm ve kan alma işlemleri yapılabilir.

Elektrik aksamındaki telemetri bağlantısı, akünün şarj işlemleri ve kameraların kondisyonları kontrol edilebilir, sök/tak yapılabilir.

Lastiklerin balans ayarı kontrol edilebilir ve güvenlik riski taşıyan lastikler değiştirilebilir.

Lastik basınç ayarları ve yakıt doldur/boşaltı yapılabilir.

FIA'nın pistteki hava koşullarının değişmesine yönelik yapacağı "Change in climatic conditions" (hava koşullarında değişiklik) ilanıyla düzenlemeler yapılabilir. Bu araçların ani hava şartlarına uyumlu hale getirilmesini sağlayan kısıtlı bir izindir.

Parc Ferme'de yapılamayacak uygulamalar ise şöyledir: