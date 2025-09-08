Formula 1'de Parc Ferme ne demek? F1'de Parc Ferme terimi ve anlamı

Formula 1, pasif olarak araçların ve aktif olarak pilotların yarıştığı bir organizasyondur. Pilotları kapsayan kurallar, araçlar için de geçerlidir. Araçların kural dışı avantaj sağlayacak donanım ve ekleme yapılması engellenir. Kural dışı avantaj sağlama parametreleri birçok açıdan değerlendirilir. Yakıt türü, donanımsal eklentiler, lastik başta olmak üzere parça değişimleri kontrol altında tutulmaktadır. Parc Ferme ile yarış öncesi nihai kontroller sağlanır.
Formula 1’de Parc Fermé, Fransızca kökenli bir terimdir ve “kapalı park” ya da “kilitli alan” anlamına gelir. Yarış hafta sonlarında FIA’nın (Uluslararası Otomobil Federasyonu) belirlediği kurallara göre araçların teknik kontrol altında tutulduğu, üzerinde serbest şekilde değişiklik yapılamayan özel bir statüyü ifade eder.
Sıralama yarışları başladığı andan itibaren parc ferme koşulları başlar. Araçlar bu noktadan sonra FIA'nın belirlediği kapalı alana park edilir. FIA tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışında kimse bu alana giriş yapamaz. Bu noktadan sonra araçlarda donanımsal değişiklikler yapılması mümkün değildir. Çok kısıtlı bakımların yapılmasına müsaade edilir.
Her araca FIA tarafından bir denetçi atanır. Değiştirilen parçalar onaylandığı takdirde tüm takımlara ilan edilir. Onlar da istedikleri takdirde bu parçaları değiştirebilir. Parc Ferme kurallarına uyulmadığı takdirde araçlar pit yolundan başlangıçla cezalandırılır.
Parc Ferme'de yapılabilecek uygulamalar şunlardır:
Parc Ferme'de yapılamayacak uygulamalar ise şöyledir:
Parc Ferme'de aracın bakım ve tamiratlarına müsaade edilirken hız avantajı sağlayacak bütün değişiklikler yasaklı kategoride değerlendirilir.