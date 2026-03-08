SPOR

Formula 1'de sezonun ilk yarışında kazanan George Russell!

Formula 1’de sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinde zafer Mercedes’in oldu. Startta kısa süreliğine geriye düşmesine rağmen liderliği erken geri alan George Russell, güçlü performansıyla damalı bayrağı ilk sırada görerek yeni sezona galibiyetle başladı. Yarışı Antonelli ikinci, Leclerc ise üçüncü sırada tamamladı.

Cevdet Berker İşleyen

Formula 1’de sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinde zafer Mercedes’in oldu. Takımın Britanyalı pilotu George Russell, damalı bayrağı ilk sırada görerek yeni sezona galibiyetle başladı.

KALKIŞTA SIRA KAYBETTİ

Formula 1 de sezonun ilk yarışında kazanan George Russell! 1

Yarışa iyi bir başlangıç yapamayan Russell, start anında yaşadığı patinaj nedeniyle kısa süreliğine ikinci sıraya geriledi. Ancak 2. turda yeniden liderliği ele geçiren Mercedes pilotu, ilk bölümlerdeki çekişmenin ardından temposunu artırdı ve yarışı kontrol altına alarak rahat bir galibiyete ulaştı.

Starta ikinci sıradan başlayan genç pilot Andrea Kimi Antonelli ise yarışın ilk anlarında büyük bir kayıp yaşadı. Startta 7. sıraya kadar gerileyen Antonelli, güçlü bir geri dönüş yaparak damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Yarışın en dikkat çekici başlangıçlarından birine imza atan Charles Leclerc ise 5. sıradan başladığı yarışta startla birlikte liderliğe yükseldi. Ancak ilerleyen turlarda temposunu koruyamayan Monakolu pilot yarışı üçüncü sırada tamamladı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise mücadeleyi dördüncü sırada bitirdi.

VERSTAPPEN 6. SIRADA KALDI

Formula 1 de sezonun ilk yarışında kazanan George Russell! 2

McLaren adına piste çıkan Lando Norris yarışı beşinci sırada tamamlarken, son şampiyon Max Verstappen altıncı sırada kaldı.

Orta grubun dikkat çeken isimlerinden Oliver Bearman yedinci sırayı alırken, Racing Bulls’un çaylak pilotu Arvid Lindblad sekizinci oldu. Audi adına yarışan Gabriel Bortoleto dokuzuncu sırayı elde ederken, Alpine pilotu Pierre Gasly ise ilk 10’u tamamladı.

Öte yandan McLaren’in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, yarış öncesinde geçirdiği kaza nedeniyle start alamadı. Bir diğer talihsizlik yaşayan isim olan Nico Hülkenberg de yarışa başlayamayan pilotlar arasında yer aldı.

