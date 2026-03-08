Galatasaray taraftarından o sözlere tepki: Kazanmayı hak etmediler!

"OSIMHEN'İ ATACAK GÜCÜ YOK!" (ERMAN TOROĞLU)

"G.Saray, Osimhen ile bir gol buldu, ofsayt mı değil mi sabaha kadar tartışılır. Ama bu maçta tartışılmayacak bir şey var. Peki o ne? 56. dakikada Osimhen rakibine faul yapıyor, sarı kartı var, Osimhen devam ediyor ve hakem faul verdiği için tepkili bir şekilde topa vuruyor. Yorumsuz bir sarı kart. Eee Osimhen'in bir sarı kartı var, yani kırmızı. Eee...FIFA hakemi olmuş bir hakemin Osimhen'i atacak gücü yok. "Osimhen'i atarsam bir daha G.Saray maçı alamam" diye düşünmüş olabilir. Bir daha alsan ne olur, almasan ne olur? O pozisyonda Osimhen'i atamazsan hakem olamazsın. Diğer futbolculara gösteriyorsun ama Osimhen'i pas geçiyorsun. Maçın en önemli hareketi bu. Hakemi hakem yapan oyun kuralı değildir. Onu ben sana öğretirim. Ama senin yüreğin yoksa hakem olamazsın. Dün akşamki kadar olursun." (Sözcü)