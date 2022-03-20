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Formula 1'de sezonun ilk zaferi Leclerc'in

20.03.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monaco'lu pilotu Charles Leclerc kazandı. Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz finişi ikinci sırada gördü.

Formula 1'de sezonun ilk zaferi Leclerc'in

Sakhir Çölü'ndeki 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'ndeki yarışa pole pozisyonda başlayan Charles Leclerc, başından sonuna kadar önde götürdüğü yarışı ilk sırada tamamladı. Leclerc'i takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti.

Son dünya şampiyonu Red Bull sürücüsü Max Verstappen, son üç turda yarışa veda etti. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez de yarış dışı kaldı.

Ferrari'den Charles Leclerc, RedBull'dan Max Verstappen ve Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, 57 turluk yarışı, uzun süre başladıkları sırada götürdü.

Pierre Gasly'nin (AlphaTauri) aracının motor arızası nedeniyle yolda kalması üzerine 46. turda piste güvenlik aracı girdi. Leclerc, güvenlik aracının pisti terk ettiği 51. turda liderliğini korudu.

Bitime üç tur kala yarış, RedBull takımı adına kabusa döndü. Önce son şampiyon Verstappen, otomobilindeki sorun nedeniyle yarış dışı kaldı, Perez ise son turda spin atarak yarışı puansız kapadı.

En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Leclerc, 1:37:33.584'lük derecesiyle kariyerinin 3. yarış birinciliğini elde etti. Red Bull sürücülerinin devre dışı kalmasıyla Sainz, ikinci sırada yarışı tamamladı. Ferrari pilotları, 2019 Singapur Grand Prix'sinden sonra ilk kez bir yarışı ilk iki sırada tamamladı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise beşincilikten üçüncülüğe yükselerek podyum şansı yakaladı. Hamilton'ın yeni takım arkadaşı George Russell ise dördüncülük elde etti.

LECLERC'TEN ZAFER YORUMU

Yarış sonrası zaferini değerlendiren Charles Leclerc, "Son iki yıl takım olarak kötü geçti ve fırsatı değerlendirdik. Çocuklar bu şahane aracı ortaya çıkardı. İlk iki sırayı aldık. Daha iyisini umamazdık. Max'a karşı olabildiği kadar zeki olmaya çalıştım ve bu işe yaradı" dedi.

Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 27 Mart'ta yapılacak.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

  1. Charles Leclerc (Monako): 26 puan

  2. Carlos Sainz (İspanya): 18

  3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15

  4. George Russell (Büyük Britanya): 12

  5. Kevin Magnussen (Danimarka): 10

Takımlar

  1. Ferrari: 44

  2. Mercedes: 27

  3. Haas: 10

  4. Alfa Romeo: 9

  5. Alpine: 8
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Formula 1
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