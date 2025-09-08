SPOR

Formula 1'de şikan nedir, ne işe yarar? F1'de şikanın yeri ve amacı

Formula 1 yarışlarında güvenlik önlemleri iki aşamalı gerçekleşir. Bunlar Formula 1'de araç mekanikleri/sürücü kıyafetlerini içeren dış önlemler ve şikan gibi önleyici pist içi önlemlerdir. Peki, Formula 1'de şikan nedir, ne işe yarar?

Doğukan Bayrak

Formula 1 araçları 350km/saat hıza ulaşır ve yarışlar saniyelerle hatta milisaniyelerle belirlenir. Sürücülerin bazı durumlarda risk almaları sık görülür. Hem ağır yarış koşulları hem de yoğun adrenalin sürücülerin kararlarını etkileyebilir. Bu sebeple Formula 1'de pist içi güvenlik önlemlerinden birisi şikandır.

Şikan (chicane) Formula 1 pistlerine koyulan kısa virajlardır. Sağ ve sola birbiri ardına koyulur ve sürücülerin yavaşlamadan geçmelerini imkansız hale getirir. Şikanlar normal virajlardan farklı olarak "S" şeklinde tasarlanır. Genellikle uzun düzlüklere ya da keskin virajlara koyulur. Amacı sürücülerin maksimum hızı aşmaya çalışmalarını engellemek ve risk almalarını azaltmaktır.

Şikanlar sürücüler için engelleyici olsa da strateji belirleme alanları olarak kullanılır. Yarışların gidişatını değiştirebilir. Bazı pistler şikanları ile anılır. Şikanlar da kendi isimleriyle anılır.

F1'de önemli şikanlar ve tarihe geçen olaylar

1. Monza GP'si ve Rettifilo şikanı

Monza GP'si düzlükleriyle ünlüdür. F1 tarihi açısından da özel bir anlama sahiptir. Bu sebeple sürücülerin ekstra motivasyonla yarıştıkları bir pisttir. Rettifilo ilk düzlükten sonraki şikandır ve yarışın liderini belirler.

2011 Monza GP'sinde ilk turlarda fren kaosu gerçekleşti. Liuzzi'in aracı şikanı alamadı ve pistin ortasına girerek birden fazla sürücünün yarış dışı kalmasına sebep oldu.

2019 Monza GP'sinde yarış lideri Charles Leclerc şikanda arkasından hava koridoru hızıyla gelen Lewis Hamilton'a geçiş izni vermedi ve şikanı kesti (hız kesmeden dümdüz ilerledi). Formula 1'in yakın tarihinin en tartışmalı olaylarından birisi olarak Leclerc ceza almadı. Yarışı Leclerc kazandı.

2. Belçika GP'si ve Bus-Stop şikanı

2008 Belçika GP'sinde Lewis Hamilton Kimi Raikkönen'i geçmek için Bus-Stop şikanını keserek geçti. Şikan kesildiğinde ya kesen sürücü elde ettiği avantajı iade eder ya da ceza süresi yer. Hamilton avantajı iade etmesine rağmen 25 saniye ceza almaktan kurtulamadı. Bu ceza yarışı Felipe Massa'nın kazanmasına sebep oldu ve şampiyonluk süresince çok tartışıldı.

3. San Marino GP'si ve İmola – Tamburello/Variante Alta şikanı

Tamburello şikanı aslında hız virajıydı. Yani sürücülerin hızla geçtikleri keskin bir viraj. 1994 San Marino GP'sinde Formula 1 efsanesi Aryton Senna'nın kaza yapıp hayatını kaybetmesiyle şikana çevirildi. Formula 1 tarihinde şikan kullanımında kritik bir öneme sahiptir.

