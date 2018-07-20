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Formula 1'de sıradaki durak Almanya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 22 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonası Almanya Baden-Württemberg

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