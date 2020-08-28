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Formula 1'de sıradaki durak Belçika

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Belçika'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 7. yarışı, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden düzenlenecek.

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 30 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 4, takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Red Bull sürücüsü Max Verstappen birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 132 puan

  2. Max Verstappen (Hollanda): 95

  3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 89

  4. Charles Leclerc (Monaco): 45

  5. Lance Stroll (Kanada): 40

Alexander Albon (Tayland): 40

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 221

  2. Red Bull: 135

  3. Racing Point: 63

  4. McLaren: 62

  5. Ferrari: 61

(AA)

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