SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 4. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.

52 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Yine Silverstone Pisti'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı da 9 Ağustos'ta koşulacak.

Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 2, takım arkadaşı Valtteri Bottas da bir kez podyumun zirvesine çıktı.
Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan
  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
  3. Max Verstappen (Hollanda): 33
  4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26
  5. Alexander Albon (Tayland): 22
  6. Sergio Perez (Meksika): 22

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 121
  2. Red Bull: 55
  3. McLaren: 41
  4. Racing Point: 40
  5. Ferrari: 27
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Süper Lig'e çıkan son ekip belli oldu

Süper Lig'e çıkan son ekip belli oldu

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Abdullah Avcı'nın yeni takımı açıklandı!

Abdullah Avcı'nın yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!

Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Aycan Yanaç'tan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!

Küme düşme neden kalktı, TFF'nin kararı Türk futbolunu nasıl etkileyecek?

Küme düşme neden kalktı, TFF'nin kararı Türk futbolunu nasıl etkileyecek?

F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

Ashleigh Barty ABD Açık'a katılmayacak

Barty ABD Açık'a katılmayacak

Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'yi Denizlispor maçında yönetecek teknik adam

Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'yi Denizlispor maçında yönetecek teknik adam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.