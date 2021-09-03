Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Şampiyonanın 13. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek.

36 yıl sonra Formula 1'e geri dönecek Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 72 turluk yarış ise 5 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 6, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 202,5 puan Max Verstappen (Hollanda): 199,5 Lando Norris (Büyük Britanya): 113 Valtteri Bottas (Finlandiya): 108 Sergio Perez (Meksika): 104

TAKIMLAR KLASMANI

Mercedes 310,5 Red Bull: 303,5 McLaren: 169 Ferrari: 165,5 Alpine: 80

KAYNAK: AA

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