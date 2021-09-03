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Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

03.09.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışına, Hollanda ev sahipliği yapacak.

Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Şampiyonanın 13. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek.

36 yıl sonra Formula 1'e geri dönecek Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 72 turluk yarış ise 5 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 6, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 202,5 puan

  2. Max Verstappen (Hollanda): 199,5

  3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

  4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

  5. Sergio Perez (Meksika): 104

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes 310,5

  2. Red Bull: 303,5

  3. McLaren: 169

  4. Ferrari: 165,5

  5. Alpine: 80

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Formula 1
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