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Formula 1'de sıradaki durak İtalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 8. yarışı, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek.

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 5, takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Red Bull sürücüsü Max Verstappen birer kez podyumun zirvesine çıktı.

İtalya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 157 puan

  2. Max Verstappen (Hollanda): 110

  3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 107

  4. Alexander Albon (Tayland): 48

  5. Charles Leclerc (Monaco): 45

Lando Norris (Büyük Britanya): 45

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 264

  2. Red Bull: 158

  3. McLaren: 68

  4. Racing Point: 66

  5. Ferrari: 61
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