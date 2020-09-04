Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 8. yarışı, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek.
Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 5, takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Red Bull sürücüsü Max Verstappen birer kez podyumun zirvesine çıktı.
İtalya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 157 puan
Max Verstappen (Hollanda): 110
Valtteri Bottas (Finlandiya): 107
Alexander Albon (Tayland): 48
Lando Norris (Büyük Britanya): 45
Mercedes: 264
Red Bull: 158
McLaren: 68
Racing Point: 66
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