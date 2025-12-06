SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Formula 1'de son durak Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun şampiyonunu belirleyecek 24. ve son ayak Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Formula 1'de son durak Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Emre Şen

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 22.207 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.

Lider Norris, yarın TSİ 16.00'da başlayacak yarış sonunda podyuma çıkması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Premier Lig'de deprem! Zirvede neler oluyor?Premier Lig'de deprem! Zirvede neler oluyor?
Sadettin Saran'dan Galatasaray açıklaması: "Başkan gerekeni yapacak"Sadettin Saran'dan Galatasaray açıklaması: "Başkan gerekeni yapacak"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Max Verstappen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.