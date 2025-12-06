Formula 1'de son durak Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 22.207 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.
Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.
Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.
Lider Norris, yarın TSİ 16.00'da başlayacak yarış sonunda podyuma çıkması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
