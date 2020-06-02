Formula 1'de takvim açıklandı!

Formula 1 Temmuz ayında başlıyor. Organizasyon yönetimi, 8 yarışlık Avrupa takvimini açıkladı.

Planlamalara göre, Formula 1, 5 Temmuz'da Avusturya Grand Prix'si ile başlayacak. Yarış, 12 Temmuz'da bir kez daha Red Bull pistinde koşulacak.

19 Temmuz'da Red Bull pistine 500 km uzaklıktaki Macaristan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

Ağustos'un 2'si ve 9'unda İngiltere'deki Silverstone pistlerinde yarış devam edecek.

16 Ağustos'ta yarış, İspanya'daki Katalunya pistine taşınacak.

30 Ağustos'taki Belçika Grand Prix'sinin ardından 6 Eylül'de İtalya Grand Prix'si ile Formula 1 sezonu tamamlanacak.

Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:

5 Temmuz: Avusturya

12 Temmuz: Avusturya

19 Temmuz: Macaristan

2 Ağustos: Büyük Britanya

9 Ağustos: Büyük Britanya

16 Ağustos: İspanya

30 Ağustos: Belçika

6 Eylül: İtalya

