Formula 1’de test sürüşü nedir, nasıl yapılır?

Formula 1 sürücüleri, sezonda 20-25 yarışta yer almaktadırlar. Bu geniş bir takvime yayılmış sezonluk süreçtir. Yarış günlerinde araçlarda son düzenlenmeler yapılır. Araçlar "perc fermeye" girdikten sonra çok kısıtlı değişiklikler haricinde modifikasyona izin verilmez. Bu sebeple Formula 1 takımlarında mühendis ve diğer teknik ekip elemanlarının geliştirmelere yönelik kısıtlı bir vakti mevcuttur. Görev alanları yılın 365 gününü kapsar. Araca yönelik iyileştirmeler yarış haftası dışındaki küçük modifikasyonlar ve sezon öncesindeki büyük yenilikler şeklinde gerçekleştirilir. Test sürüşleri mekanik geliştirmelerin simülasyon edilebilmesini sağlar.

Formula 1'de test sürüşü nedir?

F1 test sürüşü, resmi bir yarış haftası dışında, özel olarak ayrılmış günlerde aracını pistte test etmek için yaptığı çalışmadır. Amacı, yarışlarda hızlı ve güvenilir olmaktır. Sezon içerisinde yapılan test sürüşlerinde genel olarak modifikasyonlar denenir.

Büyük geliştirmeler ise sezon öncesi testlerinde (preseason test) gerçekleştirilir. Bu geliştirmeler arasında motor performansı, yakıt tüketimi, aerodinamik performans, sürücü ekipmanları, elektronik ve mekanik donanım gibi bütün parçalar analiz edilir. Eksik görülen parçalar tamamlanır veya yeni teknolojiye geçiş yapılır. Test sürüşleri son sezonda başarılı ve başarısız olan yönlerin operasyonel hale getirilmesidir.

Formula 1'de test sürüşü nasıl yapılır?

Formula 1 testlerinde öncelik yeni parçaların aerodinamik ve mekanik yeniliklerini tespit etmektir. Yeni teknolojilerin mevcut sisteme uyumu incelenir. Son yarış sezonunda telemetride sık rastlanan hata ve sorunlar giderilmeye çalışılır. Takıma ait mekanik parçaların yanı sıra lastikler de analiz edilir. FIA araçlarda Pirelli lastiklerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple lastik teknolojilerinin geliştirilmesi takımlar tarafından sağlanmaz. Pirelli'nin lastik teknolojisi yeniliklerini analiz ederek uyum sağlama hedeflenir.

Saha performansı da test sürüşlerinde önemlidir. Mevcut sürücülerin form durumu ve genç yeteneklerin gelişimleri test sürüşlerinde belirlenir. Yeni eklenmiş veya sonradan dahil edilmiş pistler başta olarak pist koşullarına hazırlık yapılır. Özellikle takvimdeki yeni pistler veya daha fazla yarışa sahip sezonlarda pist simülasyonları sürücüler açısından kritiktir. Sürücülerin şartlara uyumlanması ve istikrarlı bir sezon geçirmesi için önemli veriler sunabilir.