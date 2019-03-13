Formula 1'de yeni sezon Avustralya Grand Prix'i ile başlıyor

Alfa Romeo'nun deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 39 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ilk sezonunu yaşayacak 19 yaşındaki Mclaren sürücüsü Büyük Britanyalı Norris ise en genç pilot olarak dikkati çekti. RAIKONEN'İN 294 GRAND PRIX TECRÜBESİ Alfa Romeo takımı adına yarışan 39 yaşındaki Raikkonen, 292 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıktı. Raikkonen, bu sezon yapılacak 21 yarışta da mücadele etmesi halinde tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ikinci ismi olarak tarihe geçecek. Bu alanda Brezilyalı pilot 323 yarışla listenin zirvesinde yer alırken, İspanyol Fernando Alonso 312 yarışla ikinci sırada bulunuyor. Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton 229, Ferrari'den Sebastian Vettel 219 Grand Prix ile Raikkonen'i izledi. Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (73), en çok pole pozisyonu elde eden (83) ve en çok podyuma çıkan (134) pilot oldu. Raikkonen de en çok hızlı tura sahip (46) pilot olarak göze çarptı.

3 DÜNYA ŞAMPİYONU VAR Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 3'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Büyük Britanyalı Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 5'e yükseltirken, Ferrari'nin Alman pilotu Vettel 4, bu sezon Alfa Romeo için mücadele edecek Fin pilot Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı. 14'ÜNÜN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 6'sı en az bir kez Grand Prix kazandı, 14'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi. Lewis Hamilton (73), Sebastian Vettel (52), Kimi Raikkonen (21), Daniel Ricciardo (7), Max Verstappen (5) ve Valtteri Botas (3) Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu. Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Lance Stroll, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, Daniil Kvyat, George Russell, Lando Norris ve Robert Kubica Grand Prix kazanamadı. YENİ KURALLAR 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası, geçiş sayısını artırmak için aerodinamik yapısı değişen otomobillerin mücadelesine sahne olacak.

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Formula 1'in yeni sezonu, 17 Mart'taki Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak. Otomobil sporları tutkunları, radikal bir dönüşüm yaşanan 2017'deki kadar olmasa bile bu yıl da görsel ve teknik bakımdan değişen araçları izleyecek. Atmosferik V8 yerine turboşarjlı V6 motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten itibaren Mercedes'in büyük üstünlüğüne sahne olan Formula 1'deki bazı kurallar da değişecek. ÖNCELİKLE HEDEF TAKİBİ KOLAYLAŞTIRMAK İki yıldır birçok pistin tur rekorunu kırarak F1 tarihinin en hızlısı haline gelen otomobillerle ilgili en büyük eleştiri, geçiş sayısının azlığıydı. Gücü 1000 beygire ulaşan hibrit motorlara sahip araçları takip etmek, yüksek yere basma kuvveti üreten aero parçalardan kaynaklanan türbülans yüzünden zorlaşmıştı. Seyir keyfini düşüren bu konuyu çözmek isteyen Formula 1 yönetimi, çareyi, araçların aerodinamik yapısını değiştirmekte buldu. 2019 kuralları doğrultusunda, iki yıldır 1,8 metre olan ön kanat genişliği 2 metreye yükseldi. Ön kanadın kenarlarındaki, birçok ek parçanın bulunduğu kompleks bölümler kaldırıldı. Burun kısmı 2,5 santimetre uzarken, ön kanadın yüksekliği de 2 santimetre arttı.

Ön kanadın altından geçen havayı yönlendiren şeritlerin sayısı, iki taraf için de 2'ye düşürüldü. Fren disklerini soğutmaya yarayan hava girişlerinin etrafındaki aero parçalar yasaklandı. Karoserin yanındaki hava girişlerinin önünde bulunan pervazların boyu 10 santimetre artarken, yüksekliği 15 santimetre alçaldı. Arka kanadın genişliği 95'ten 105 santimetreye, profil boyu ise 80'den 87 santimetreye yükseldi. Sürtünme azaltma sistemini (DRS) aktif hale getiren hareketli kanatçığın boyu 7 santimetre arttı. DRS aktifken kanatçıklar arasındaki boşluk 6,5'tan 8,5 santimetreye çıktı. EN HIZLI TURA 1 PUAN Formula 1 yönetimi, şampiyonluk mücadelesine yeni bir boyut katmak ve heyecanı arttırmak için yarış içinde en hızlı turu atan pilota da puan verilmesini kararlaştırdı. Bu doğrultuda, en hızlı turun sahibi sürücü, yarışı ilk 10'da bitirmesi halinde hanesine 1 puan daha yazdıracak. Bu puan, takımlar klasmanına da eklenecek. AĞIR PİLOTLARIN DEZAVANTAJLARI ORTADAN KALKACAK Otomobillerin sürücüyle beraber asgari ağırlığı, 733'ten 740 kiloya yükseldi. Daha da önemlisi pilot ve koltuğun asgari ağırlığı 80 kiloya getirildi. Böylece hafif pilotların, 80 kiloluk asgari ağırlığa ulaşması için dengeleyici yük kullanması gerekecek.

Yarış boyunca tüketmesine izin verilen yakıt miktarı, 105'ten 110 kiloya çıktı. Özellikle yarış sonlarında yakıt tasarrufu için motoru düşük güçte kullanmak zorunda kalan sürücüler, bu sayede otomobillerini daha fazla zorlayabilecek. BİYOMETRİK ELDİVENLER VE DAHA SAĞLAM KASKLAR 2018'de zorunlu hale gelen kokpit korumasıyla artan güvenlik önlemlerine yenileri eklendi. Artık her pilot, içinde sensörler bulunan biyometrik eldivenler kullanacak. Böylece sağlık ekibi, sürücülerin nabız sayısı ve kanındaki oksijen düzeyine dair verileri anlık görüntüleyebilecek. Sürücüler, 2019'dan itibaren darbeler karşısındaki direnci ve enerji emiliminin artması için vizör yüksekliği 1 santimetre düşen kaskları takacak. Ayrıca kötü hava koşullarında görüşü arttırmak için ortada bulunan stop lambasına, arka kanadın kenarlarına konumlandırılan iki lamba daha eklendi. LASTİK ÇEŞİDİ 5'E İNDİ Formula 1'in lastik sağlayıcısı Pirelli, 7'ye ayırdığı slick (desensiz) lastik seçeneği sayısını 5'e düşürdü. Lastiklere verilen renk sayısı da 3'e indirildi.