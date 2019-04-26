SPOR

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Azerbaycan

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı sezonun dördüncü yarışıyla sürecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Azerbaycan

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 28 Nisan Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk yarışını Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Bahreyn'deki ikinci ve Çin'deki üçüncü yarışı ise takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ilk sırada tamamlamıştı. Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 68 puan

  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 62

  3. Max Verstappen (Hollanda): 39

  4. Sebastian Vettel (Almanya): 37

  5. Charles Leclerc (Monaco): 36

TAKIMLAR KLASMANI

    1. Mercedes: 130 puan

  2. Ferrari: 73

  3. Red Bull: 52

  4. Renault: 12

  5. Alfa Romeo: 12
PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Golf: Turkish Airlines ChallengeGolf: Turkish Airlines Challenge
Çaykur Rizespor'dan anlamlı ziyaretÇaykur Rizespor'dan anlamlı ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonası azerbaycan Bakü

En Çok Okunan Haberler

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Aslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanı

Aslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanı

Fenerbahçe Beko, üst üste 5. kez Final Four'da

Fenerbahçe Beko, üst üste 5. kez Final Four'da

Başkanı istifaya davet ettiler

Başkanı istifaya davet ettiler

Milos Teodosic bombası

Milos Teodosic bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Fenerbahçe'den transfer

Fenerbahçe'den transfer

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Galatasaray ve transfer açıklaması

Galatasaray ve transfer açıklaması

McGregor'dan Khabib'e olay sözler

McGregor'dan Khabib'e olay sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Azerbaycan

Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Golf: Turkish Airlines Challenge

Golf: Turkish Airlines Challenge

Çaykur Rizespor'dan anlamlı ziyaret

Çaykur Rizespor'dan anlamlı ziyaret

KEMPO Savunma Sporları Federasyonu, Kıbrıs'ta seminer düzenleyecek

KEMPO Savunma Sporları Federasyonu, Kıbrıs'ta seminer düzenleyecek

Şampiyon güreşçi Taha Akgül baba ocağında

Şampiyon güreşçi Taha Akgül baba ocağında

Muaythai Milli Takım seçmesi Tatvan'da tamamlandı

Muaythai Milli Takım seçmesi Tatvan'da tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.