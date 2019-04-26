Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Azerbaycan

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 28 Nisan Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.
Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk yarışını Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Bahreyn'deki ikinci ve Çin'deki üçüncü yarışı ise takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ilk sırada tamamlamıştı. Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 68 puan
Valtteri Bottas (Finlandiya): 62
Max Verstappen (Hollanda): 39
Sebastian Vettel (Almanya): 37
TAKIMLAR KLASMANI
Ferrari: 73
Red Bull: 52
Renault: 12
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